В армии растёт число добровольцев. Но как их всех потом пристроить в вузы на бюджет?

© LETA 16 января, 2026 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

По мере увеличения числа людей, которые добровольно подают заявки на службу латвийской армии, в будущем может возникнуть давление на государственные высшие учебные заведения. Им придется принимать окончивших службу добровольцев на бюджетные места, заявил в интервью Латвийскому радио министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
 
Министр обороны сообщил, что в рамках июньского военного призыва этого года на 1470 мест для военнослужащих подали заявки 1560 добровольцев, что теоретически может означать, что призыв по жребию не понадобится. Однако практика показывает, что до трети добровольцев признаются непригодными к службе, поэтому ожидается, что и в этот раз 21 января по принципу случайного отбора придется призвать еще несколько сотен тех, кто сам не подал заявку, пояснил министр.

Спрудс подтвердил, что число людей, которые добровольно подают заявки на военную службу, имеет тенденцию к росту — например, по сравнению с прошлым годом оно удвоилось. "Могу сказать, что мы определённо можем гордиться молодыми людьми, которые готовы проходить эту службу. И, конечно, я призываю продолжать в том же духе", — сказал он.

Однако он признал, что при сохранении высокого числа добровольцев может возникнуть давление на государственные вузы и систему высшего образования в целом, поскольку именно бесплатное обучение для многих является главным мотивом служить. "Сейчас все достаточно гладко, но мы осознаем, что с ростом числа возникают и усиливаются эти вызовы", — не скрывал министр.

