В армии растёт число добровольцев. Но как их всех потом пристроить в вузы на бюджет?

Спрудс подтвердил, что число людей, которые добровольно подают заявки на военную службу, имеет тенденцию к росту — например, по сравнению с прошлым годом оно удвоилось. "Могу сказать, что мы определённо можем гордиться молодыми людьми, которые готовы проходить эту службу. И, конечно, я призываю продолжать в том же духе", — сказал он.

Однако он признал, что при сохранении высокого числа добровольцев может возникнуть давление на государственные вузы и систему высшего образования в целом, поскольку именно бесплатное обучение для многих является главным мотивом служить. "Сейчас все достаточно гладко, но мы осознаем, что с ростом числа возникают и усиливаются эти вызовы", — не скрывал министр.