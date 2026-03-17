Река вдруг стала изумрудной: в Чикаго снова произошло «невозможное»

Каждый год перед Днём святого Патрика город повторяет одну из самых эффектных традиций: воду в реке специально окрашивают в зелёный. И это зрелище стабильно собирает толпы — набережные заполняются людьми с камерами и смартфонами.

Цвет держится недолго, но успевает сделать своё дело: центр города на несколько часов превращается почти в декорацию к сказке.

Традиция появилась ещё в 1960-х — тогда рабочие заметили, что используемый ими краситель временно окрашивает воду, и решили превратить это в праздник. С тех пор Чикаго каждый год «перекрашивает» реку, и это стало одной из визитных карточек города.

Сам День святого Патрика берёт начало в Ирландии — это религиозный праздник в честь покровителя страны. Со временем он вышел далеко за пределы острова и постепенно превратился в глобальное событие.

Сегодня его отмечают по всему миру — с парадами, зелёной одеждой и всё более масштабными городскими шоу.

