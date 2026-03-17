Река вдруг стала изумрудной: в Чикаго снова произошло «невозможное»

Редакция PRESS 17 марта, 2026 16:23

Всюду жизнь

В минувшие выходные в Чикаго река окрасилась в яркий изумрудный цвет.
Нет, речь не о загрязнении — и горожане были не в панике, а в восторге.

Каждый год перед Днём святого Патрика город повторяет одну из самых эффектных традиций: воду в реке специально окрашивают в зелёный. И это зрелище стабильно собирает толпы — набережные заполняются людьми с камерами и смартфонами.

Цвет держится недолго, но успевает сделать своё дело: центр города на несколько часов превращается почти в декорацию к сказке.

Традиция появилась ещё в 1960-х — тогда рабочие заметили, что используемый ими краситель временно окрашивает воду, и решили превратить это в праздник. С тех пор Чикаго каждый год «перекрашивает» реку, и это стало одной из визитных карточек города.

Сам День святого Патрика берёт начало в Ирландии — это религиозный праздник в честь покровителя страны. Со временем он вышел далеко за пределы острова и постепенно превратился в глобальное событие.

Сегодня его отмечают по всему миру — с парадами, зелёной одеждой и всё более масштабными городскими шоу.
 

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

