Больше всего страдаем от цен на продукты и топливо: опрос населения

Хотя инфляция за последние месяцы снизилась, население остается очень чувствительным к колебаниям цен - каждое новое потрясение в мире заставляет домохозяйства сокращать расходы и откладывать крупные покупки, отмечает "Citadele".

Согласно данным опроса, 66% жителей Латвии больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт.

При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. В целом повышение цен по-прежнему остается актуальной проблемой в обществе - лишь 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует.

Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений.

Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь больше всего волнуют цены на продукты питания - в возрастной группе 18-29 лет по этому поводу беспокоятся 69% респондентов, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп.

Для жителей трудоспособного возраста особенно актуальны расходы на личный транспорт - в возрастных группах 30-39 и 40-49 лет обеспокоенность ростом цен на топливо и транспорт высказывают около 70% респондентов.

Между тем в старших возрастных группах более выражены опасения по поводу расходов на здравоохранение: в группе 60-74 лет 50% населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги, что существенно больше, чем среди молодежи, где такие опасения отмечают 26% респондентов.

Опрос также выявил различия между регионами Латвии. В Латгале жителей больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, о котором упоминают 70% респондентов. В Курземе чаще всего отмечаются опасения по поводу расходов на топливо и транспорт - их озвучил 71% опрошенных. В Риге особенно выделяются опасения по поводу подорожания коммунальных услуг, о котором сообщили 68% респондентов.

Главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис пояснил, что инфляция в Латвии за последний год стала более умеренной, однако опасения жителей относительно роста цен по-прежнему остаются высокими. Это свидетельствует о том, что домохозяйства по-прежнему очень чувствительны к любым изменениям повседневных расходов, особенно на продукты питания и транспорт, с чем люди сталкиваются ежедневно.

При этом Пургайлис отметил, что потребительские настроения в Европе и Балтии в последние годы сильно колеблются. Дополнительную неопределенность создает и геополитическая ситуация, в том числе текущий конфликт на Ближнем Востоке, который может повлиять на цены на энергоресурсы и транспортные расходы на глобальных рынках. Рост цен на нефть или сбои в международной логистике со временем могут отразиться и на ценах на продовольствие и другие потребительские товары.

Исследование провел банк "Citadele" в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat" в марте 2026 года в форме онлайн-опроса более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.