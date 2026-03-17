Больше всего страдаем от цен на продукты и топливо: опрос населения

Редакция PRESS 17 марта, 2026 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии - об этом беспокоятся более двух третей населения, сообщил агентству ЛЕТА банк "Citadele" со ссылкой на проведенный опрос.

Хотя инфляция за последние месяцы снизилась, население остается очень чувствительным к колебаниям цен - каждое новое потрясение в мире заставляет домохозяйства сокращать расходы и откладывать крупные покупки, отмечает "Citadele".

Согласно данным опроса, 66% жителей Латвии больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт.

При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. В целом повышение цен по-прежнему остается актуальной проблемой в обществе - лишь 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует.

Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений.

Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь больше всего волнуют цены на продукты питания - в возрастной группе 18-29 лет по этому поводу беспокоятся 69% респондентов, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп.

Для жителей трудоспособного возраста особенно актуальны расходы на личный транспорт - в возрастных группах 30-39 и 40-49 лет обеспокоенность ростом цен на топливо и транспорт высказывают около 70% респондентов.

Между тем в старших возрастных группах более выражены опасения по поводу расходов на здравоохранение: в группе 60-74 лет 50% населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги, что существенно больше, чем среди молодежи, где такие опасения отмечают 26% респондентов.

Опрос также выявил различия между регионами Латвии. В Латгале жителей больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, о котором упоминают 70% респондентов. В Курземе чаще всего отмечаются опасения по поводу расходов на топливо и транспорт - их озвучил 71% опрошенных. В Риге особенно выделяются опасения по поводу подорожания коммунальных услуг, о котором сообщили 68% респондентов.

Главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис пояснил, что инфляция в Латвии за последний год стала более умеренной, однако опасения жителей относительно роста цен по-прежнему остаются высокими. Это свидетельствует о том, что домохозяйства по-прежнему очень чувствительны к любым изменениям повседневных расходов, особенно на продукты питания и транспорт, с чем люди сталкиваются ежедневно.

При этом Пургайлис отметил, что потребительские настроения в Европе и Балтии в последние годы сильно колеблются. Дополнительную неопределенность создает и геополитическая ситуация, в том числе текущий конфликт на Ближнем Востоке, который может повлиять на цены на энергоресурсы и транспортные расходы на глобальных рынках. Рост цен на нефть или сбои в международной логистике со временем могут отразиться и на ценах на продовольствие и другие потребительские товары.

Исследование провел банк "Citadele" в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat" в марте 2026 года в форме онлайн-опроса более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно 16:44

Важно 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 0 комментариев

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

