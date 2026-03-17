Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Какой смысл элитам Ирана идти сейчас на переговоры с Трампом? Никакого: анализ эксперта

Редакция PRESS 17 марта, 2026 16:27

Мир

На заправке в Словакии.

"Хочется верить, что у Трампа в кармане лежит какой-то крапленый козырь, который он сумеет переложить как-то в шляпу, а потом достанет из шляпы за уши какого-нибудь «кролика мира» и скажет: «Game is over!». И чем бы это ни закончилось, если оно закончится, то все мы выдохнем с облегчением. Но с каждым днем надежд на то, что этот фокус прокатит, становится все меньше, - пишет на своем ТГ-канале политолог Владимир Пастухов. 

 Я пытаюсь понять логику другой стороны и представить, есть ли у них хоть какие-то резоны пойти навстречу Трампу и дать ему выйти из игры. Ищу и не нахожу в первом приближении. Есть два подхода к моделированию в зависимости от того, кем мы представляем иранское руководство.

 В одном случае мы полагаем, что в основной своей массе они – религиозные фанатики, которым чужды рациональные мотивы и которые руководствуются исключительно своими теологическими фантазиями. В этом случае моделирование бессмысленно, потому что фанатики в такой ситуации запрограммированы на суицид, а значит, ни на какие существенные уступки Трампу не пойдут.

 В другом случае мы предполагаем, что в руководстве Ирана достаточно прагматиков, которые не спешат на встречу с Аллахом и в своих действиях руководствуются рациональными мотивами, среди которых не последнее место занимает желание жить. В этом случае есть смысл поискать логику, но не факт, что мы ее найдем или что она приведет нас к тем выводам, которые мы бы желали услышать.

 Итак, цель руководства Ирана - удержать власть и ситуацию под контролем, чтобы сохранить собственную жизнь и активы. Они понимают, что, с одной стороны, у Трампа есть достаточно ограниченные по времени возможности (он должен закончить войну быстро), а с другой – он в состоянии нанести Ирану неограниченный ущерб, уничтожив его нефтяную инфраструктуру.

 Вроде бы «один-один», но при этом иранцы учитывают, что уничтожение иранской нефтянки может стать и для самого Трампа политическим суицидом, потому что они постараются в ответ уничтожить нефтянку соседей по Заливу, что сделает надежду на нормализацию цен на нефть крайне призрачной. По мне, так Трамп попал здесь в ситуацию «взаимного гарантированного нефтяного уничтожения».

 В такой ситуации есть смысл держаться на зубах и тянуть с ответом в надежде, что к началу праймериз Трамп сморгнет и будет вынужден объявить о «досрочной победе», просто убрав войска с Ближнего востока безо всякой сделки и, например, переключив внимание внутренней аудитории США на другую тему – Кубу или (менее вероятно) снова Украину или (совсем невероятно, но кто знает) Гренландию. Объективно это было бы огромной победой Ирана даже с учетом того, что его военной инфраструктуре был причинен гигантский ущерб. Это, как говорится, отрастет, зато память о бомбардировках Дубая или Дохи останется.

 Но допустим, что у кого-то из иранского руководства сдали нервы и они решили поиграть в сделку с Трампом. Что они получают в этом случае? В самом лайтовом варианте им придется отказаться от самостоятельной ядерной энергетики и согласиться на ввоз и вывоз урана под международным контролем (и вряд ли это будет Россия). Любое соглашение такого рода будет расценено в Иране как поражение. С учетом кризиса в экономике и расшатывания религиозных устоев в обществе, лаг между этим поражением и падением режима будет каких-нибудь пара лет. При этом последствия для большинства представителей правящей сегодня элиты будут самыми брутальными. Не понимать этого в Тегеране не могут. Таким образом, никакой альтернативной позитивной мотивации идти на сделку там тоже быть не может.

 Из всего написанного следует, что единственным вариантом какого-то приемлемого завершения войны в Заливе для Трампа может быть только чье-то предательство в Тегеране. Откровенно говоря, с этого момента меня больше интересует, что на этой войне делает ЦРУ, чем, собственно, Министерство войны…"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать