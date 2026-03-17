Какой смысл элитам Ирана идти сейчас на переговоры с Трампом? Никакого: анализ эксперта

Я пытаюсь понять логику другой стороны и представить, есть ли у них хоть какие-то резоны пойти навстречу Трампу и дать ему выйти из игры. Ищу и не нахожу в первом приближении. Есть два подхода к моделированию в зависимости от того, кем мы представляем иранское руководство.

В одном случае мы полагаем, что в основной своей массе они – религиозные фанатики, которым чужды рациональные мотивы и которые руководствуются исключительно своими теологическими фантазиями. В этом случае моделирование бессмысленно, потому что фанатики в такой ситуации запрограммированы на суицид, а значит, ни на какие существенные уступки Трампу не пойдут.

В другом случае мы предполагаем, что в руководстве Ирана достаточно прагматиков, которые не спешат на встречу с Аллахом и в своих действиях руководствуются рациональными мотивами, среди которых не последнее место занимает желание жить. В этом случае есть смысл поискать логику, но не факт, что мы ее найдем или что она приведет нас к тем выводам, которые мы бы желали услышать.

Итак, цель руководства Ирана - удержать власть и ситуацию под контролем, чтобы сохранить собственную жизнь и активы. Они понимают, что, с одной стороны, у Трампа есть достаточно ограниченные по времени возможности (он должен закончить войну быстро), а с другой – он в состоянии нанести Ирану неограниченный ущерб, уничтожив его нефтяную инфраструктуру.

Вроде бы «один-один», но при этом иранцы учитывают, что уничтожение иранской нефтянки может стать и для самого Трампа политическим суицидом, потому что они постараются в ответ уничтожить нефтянку соседей по Заливу, что сделает надежду на нормализацию цен на нефть крайне призрачной. По мне, так Трамп попал здесь в ситуацию «взаимного гарантированного нефтяного уничтожения».

В такой ситуации есть смысл держаться на зубах и тянуть с ответом в надежде, что к началу праймериз Трамп сморгнет и будет вынужден объявить о «досрочной победе», просто убрав войска с Ближнего востока безо всякой сделки и, например, переключив внимание внутренней аудитории США на другую тему – Кубу или (менее вероятно) снова Украину или (совсем невероятно, но кто знает) Гренландию. Объективно это было бы огромной победой Ирана даже с учетом того, что его военной инфраструктуре был причинен гигантский ущерб. Это, как говорится, отрастет, зато память о бомбардировках Дубая или Дохи останется.

Но допустим, что у кого-то из иранского руководства сдали нервы и они решили поиграть в сделку с Трампом. Что они получают в этом случае? В самом лайтовом варианте им придется отказаться от самостоятельной ядерной энергетики и согласиться на ввоз и вывоз урана под международным контролем (и вряд ли это будет Россия). Любое соглашение такого рода будет расценено в Иране как поражение. С учетом кризиса в экономике и расшатывания религиозных устоев в обществе, лаг между этим поражением и падением режима будет каких-нибудь пара лет. При этом последствия для большинства представителей правящей сегодня элиты будут самыми брутальными. Не понимать этого в Тегеране не могут. Таким образом, никакой альтернативной позитивной мотивации идти на сделку там тоже быть не может.

Из всего написанного следует, что единственным вариантом какого-то приемлемого завершения войны в Заливе для Трампа может быть только чье-то предательство в Тегеране. Откровенно говоря, с этого момента меня больше интересует, что на этой войне делает ЦРУ, чем, собственно, Министерство войны…"