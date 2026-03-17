Опасайтесь тумана: погода на среду

Значительных осадков ночью и днем ​​не ожидается. В течение дня туман сохранится в прибрежных районах, а на большей части страны будет светить солнце.

Будет дуть легкий ветер. Ночью температура воздуха опустится до +1–4 градусов, днем ​​поднимется до +7...+12 градусов, но в некоторых местах на побережье температура не превысит +3 градусов.

В Риге в ближайшие 24 часа возможен туман, днем ​​будет светить солнце. Ночью в среду температура воздуха опустится примерно до нуля градусов, днем ​​поднимется до +8 градусов, а у моря сохранится холодная погода.