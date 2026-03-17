Новый духовный лидер Ирана — гей, утверждают доклады разведки США

Получив информацию разведки о нетрадиционной сексуальной ориентации Моджтабы Хаменеи, Дональд Трамп, по данным Washington Post, был удивлен и громко рассмеялся прямо во время заседания.

По словам источников, Трамп продемонстрировал свое удивление полученной информацией и громко рассмеялся во время брифинга, другие присутствовавшие в комнате присоединились к его реакции, а один из высокопоставленных источников в разведке заявил, что "не перестает смеяться уже несколько дней".

Представители разведки заявили, что эти странные обвинения считаются американскими спецслужбами заслуживающими доверия, а не просто информацией, направленной на дискредитацию Хаменеи, который был избран на пост верховного лидера 8 марта после смерти своего отца.

По данным разведки, Моджтаба Хаменеи имел длительные сексуальные отношения со своим наставником детства. Другой источник добавил, что эти отношения были с человеком, который ранее работал на семью Хаменеи.

Источники отметили, что американские спецслужбы не располагают фотографиями, подтверждающими сексуальную ориентацию Хаменеи, но считают эту информацию "очень надежной" и полученной из "одного из самых защищенных источников правительства США".

Согласно сообщению газеты, слухи о склонностях Моджтабаи циркулировали в Иране с момента крушения вертолета в мае 2024 года, в котором погиб тогдашний президент Ирана Ибрахим Раиси, являвшийся фаворитом на пост преемника Хаменеи. По словам инсайдеров в правительстве США, эта информация тщательно охранялась в коридорах власти.

Ранее Трамп назвал Моджтабу Хаменеи "неприемлемым выбором" для руководства Ирана, заявив, что он не ответит на требования США отказаться от иранской ядерной и ракетной программы.

Согласно опубликованному WikiLeaks секретному отчету американской разведки за 2008 год, Моджтаба Хаменеи проходил лечение в Великобритании от эректильной дисфункции, не объясняя точной причины проблемы. Моджтабаи женился сравнительно поздно, в возрасте 30 лет, и ему потребовалось несколько посещений лондонских больниц, чтобы иметь детей, говорится в досье.

Гомосексуальность в Иране запрещена законом, и за нее в некоторых случаях предусмотрено суровое наказание вплоть до смертной казни.

Его жена Захра и сын-подросток Мохаммад Багер, как полагают, погибли во время рейда, в ходе которого был убит его отец, а у нового лидера есть еще сын и дочь. Моджтаба, вероятно, был ранен во время авиаудара, в результате которого 28 февраля погибли его отец и другие члены семьи.

На сегодняшний день состояние Моджтабы Хаменеи после авиаудара 28 февраля остается неясным, как и степень его восстановления после ранений, полученных во время атаки.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы, ушиб левого глаза и небольшие рваные раны лица в первый день американо-израильской бомбардировочной кампании.

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что сын Али Хаменеи был "ранен и, вероятно, обезображен" в результате воздушной атаки.