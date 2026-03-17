И что теперь там будет? Кто купил бывшую игральню на привокзальной площади в Риге?

Сделка рассматривается как часть долгосрочной стратегии компании по развитию центральной части города и повышению привлекательности района. Общий объем вложений в покупку, реконструкцию здания и благоустройство прилегающей территории может достигнуть 2 млн евро.

Как отметил председатель правления Linstow Фроде Гронволдс, инвестиция направлена на формирование современной и устойчивой городской среды в центре столицы.

На данный момент компания разрабатывает концепцию использования здания и окружающего пространства. Основной акцент планируется сделать на развитии торговых и сервисных функций. В рамках подготовки проекта предусмотрено сотрудничество с Рижская дума.

Приобретённый объект включает земельный участок площадью 390 квадратных метров и одноэтажное здание площадью 211,3 квадратного метра. До сделки недвижимость принадлежала компании SIA Kolonāde-S.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад в этом здании рассматривалась возможность открытия ресторана Hesburger.