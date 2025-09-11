Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже три месяца: ЕЦБ решил не менять процентные ставки

© LETA 11 сентября, 2025 18:02

Бизнес 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг решил не менять процентные ставки.

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено сохранить ставку по депозитам овернайт в размере 2%, ключевую ставку рефинансирования - в размере 2,15%, а ставку по кредитам овернайт - 2,4%.

Эти ставки действуют с 11 июня.

В обнародованном после заседания заявлении говорится, что годовая инфляция сейчас находится на уровне среднесрочного целевого показателя в 2% и прогнозы совета относительно перспектив инфляции в основном не изменились.

Динамика инфляции, представленная в новых сделанных специалистами ЕЦБ прогнозах возможностей, схожа с июньской. Теперь предполагается, что общая инфляция в 2025 году в среднем составит 2,1%, в 2026 году - 1,7%, а в 2027 году - 1,9%. Ожидается, что инфляция (без учета цен на энергию и продукты питания) в 2025 году в среднем составит 2,4%, в 2026 году - 1,9%, в 2027 году - 1,8%. В 2025 году прогнозируется более стремительный рост народного хозяйства - на 1,2% (в июньских прогнозах - 0,9%). Прогноз возможностей роста на 2026 год теперь несколько ниже - 1,0%, а на 2027 год не изменился - 1,3%.

Совет отмечает, что намерен в среднесрочной перспективе обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%.

"При определении на каждом заседании соответствующей позиции по монетарной политике совет и в дальнейшем будет основываться на данных. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспективы инфляции и рисков, а также динамики основной инфляции и силы трансмиссии монетарной политики", - говорится в заявлении.

Добавляется, что совет пока не обязуется продвигать процентные ставки в конкретном направлении.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ снизил все три процентные ставки на предыдущих встречах в сентябре, октябре и декабре прошлого года, а также в январе, марте, апреле и июне этого года. В июле прошлого года ставки не менялись, однако до этого на совещании в июне все три ставки были понижены.

С целью борьбы с высокой инфляцией совет ЕЦБ с июля 2022 года по сентябрь 2023 года десять совещаний подряд постепенно повышал процентные ставки до рекордного уровня, а затем они долго оставались без изменений.

По данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в в августе выросла до 2,1% по сравнению с 2% в июле.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

