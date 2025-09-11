Уже три месяца: ЕЦБ решил не менять процентные ставки

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено сохранить ставку по депозитам овернайт в размере 2%, ключевую ставку рефинансирования - в размере 2,15%, а ставку по кредитам овернайт - 2,4%.

Эти ставки действуют с 11 июня.

В обнародованном после заседания заявлении говорится, что годовая инфляция сейчас находится на уровне среднесрочного целевого показателя в 2% и прогнозы совета относительно перспектив инфляции в основном не изменились.

Динамика инфляции, представленная в новых сделанных специалистами ЕЦБ прогнозах возможностей, схожа с июньской. Теперь предполагается, что общая инфляция в 2025 году в среднем составит 2,1%, в 2026 году - 1,7%, а в 2027 году - 1,9%. Ожидается, что инфляция (без учета цен на энергию и продукты питания) в 2025 году в среднем составит 2,4%, в 2026 году - 1,9%, в 2027 году - 1,8%. В 2025 году прогнозируется более стремительный рост народного хозяйства - на 1,2% (в июньских прогнозах - 0,9%). Прогноз возможностей роста на 2026 год теперь несколько ниже - 1,0%, а на 2027 год не изменился - 1,3%.

Совет отмечает, что намерен в среднесрочной перспективе обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%.

"При определении на каждом заседании соответствующей позиции по монетарной политике совет и в дальнейшем будет основываться на данных. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспективы инфляции и рисков, а также динамики основной инфляции и силы трансмиссии монетарной политики", - говорится в заявлении.

Добавляется, что совет пока не обязуется продвигать процентные ставки в конкретном направлении.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ снизил все три процентные ставки на предыдущих встречах в сентябре, октябре и декабре прошлого года, а также в январе, марте, апреле и июне этого года. В июле прошлого года ставки не менялись, однако до этого на совещании в июне все три ставки были понижены.

С целью борьбы с высокой инфляцией совет ЕЦБ с июля 2022 года по сентябрь 2023 года десять совещаний подряд постепенно повышал процентные ставки до рекордного уровня, а затем они долго оставались без изменений.

По данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в в августе выросла до 2,1% по сравнению с 2% в июле.