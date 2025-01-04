Уже ложились спать: под Новый год пожар в Рамаве уничтожил дом и почти все имущество семьи

Бабушка, дедушка и их внук уже собирались ложиться спать, когда почувствовали запах дыма в доме. Детектор дыма сразу же предупредил их об опасности.

Родственник семьи рассказал, что о пожаре ему сообщили соседи. Но когда он добрался до места, то обнаружил, что пожарные уже приступили к тушению огня.

"Я вбежал внутрь, но там уже тушили. Пожарные искали, где отключить электричество. Я все здесь знаю — где что находится. Две машины внутри были, но их я смог отогнать. Огонь уже распространился на другую сторону дома. Они срывали облицовку. Срывали её, чтобы вода могла попасть внутрь, наверное", - рассказал родственник.

Пожилые жители дома еще некоторое время будут находиться под наблюдением медиков, хотя врачи сообщили, что их состояние не вызывает опасений. Внук провел в больнице меньше времени и уже выписан.

"Я был с мелким в больнице, проверяли дыхательные пути, делали анализы — все в порядке. Он мало надышался. Могло быть хуже. Мы уже дома, нас вчера выписали", - сказал родственник.

Для тушения пожара спасателям пришлось вскрыть крышу дома. Несмотря на то, что основные конструкции выдержали, впереди предстоит масштабная реставрация.

"Я даже удивился, что с той стороны все цело, а внутри ничего не осталось. Главное, что все отложенное на "черный день" хранилось наверху, и все пропало. Больше ничего нет. Ноль. Все. Даже одежды нет", — поделился мужчина.

Пожар, возможно, начался из-за короткого замыкания в гирлянде на ёлке. Однако семье еще предстоит осознать произошедшее и разобраться, что именно стало причиной возгорания.