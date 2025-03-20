Уже и за деньги в аптеках не найдешь лекарств: что происходит?

При этом по рецепту на компенсируемое лекарство "платное" не выдают - нужен другой рецепт.

Это лишь некоторые ситуации, когда люди пытались получить в аптеках необходимые лекарства.

Представители здравоохранения отмечают, что проблема нехватки лекарств характерна не только для Латвии - с ней сталкиваются во всей Европе и мире.

Опрошенные врачи говорят, что нехватка лекарств время от времени наблюдаются уже с начала пандемии и усугубляется геополитической ситуацией. "Более или менее серьезные проблемы с доступностью лекарств возникают постоянно. Не все лекарства всегда доступны в достаточном количестве", - говорит председатель правления Аптечного общества Агнесе Ритене.

Директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере называет несколько причин нехватки лекарств - рост их потребления, проблемы с производством и поставками веществ, которые часто производятся в третьих странах, при этом необходимо обеспечить качество и безопасность.

По данным Государственного агентства лекарств и Минздрава, в настоящее время доступны 98% из примерно 3500 наименований, распространяемых на латвийском рынке, т. е. 70 медикаментов время от времени в аптеках нет.

Нехватка касается самых разных лекарств - ингаляторов от астмы, суспензий антибиотиков для детей, препаратов для разжижения крови, лекарств от мигрени и т. д.

(Delfi.lv)