Уже и выбрать не из кого: объявлен повторный конкурс на должность генпрокурора

Подавать заявки на конкурс можно до 1 сентября.

Кандидаты на должность генерального прокурора должны соответствовать требованиям закона о прокуратуре и закона о государственной тайне. Они должны быть гражданами Латвии в возрасте не менее 40 лет, владеющими государственным языком на высшем уровне, имеющими высшее образование и квалификацию юриста, а также безупречную репутацию.

Кандидаты также должны проработать не менее пяти лет в качестве судьи Конституционного суда, судьи Верховного суда, судьи международного суда или судьи наднационального суда, не менее 10 лет в качестве судьи окружного суда, старшего прокурора, прокурора окружной прокуратуры либо иметь общий стаж работы в качестве судьи или прокурора 15 лет.

Кандидаты на должность генерального прокурора должны представить мотивированное письмо и концепцию развития прокуратуры.

Пока что Генеральная прокуратура остается без генерального прокурора, поскольку срок полномочий прежнего главы учреждения Юриса Стуканса истек 11 июля, а в ходе первого конкурса, проведенного весной этого года, ни один из трех кандидатов не получил поддержки Совета юстиции.