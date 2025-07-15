Из них «Nordeka» отменила во вторник 20 автобусных рейсов, а Liepājas autobusu parks - 19 рейсов.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром на сайте Автотранспортной дирекции (АТД) появилась информация об отмененных автобусных рейсах - три перевозчика в общей сложности отменили 17 рейсов.

Подобная ситуация уже не вызывает удивления, так как нехватка водителей наблюдается давно. Правда, рейсы "Latvijas sabiedriskais autobuss" на маршруте Марупе-Рига были отменены из-за дорожно-транспортного происшествия. Больше всего рейсов вчера отменил перевозчик "Liepājas autobusu parks" - несколько рейсов на маршруте Калнини-Даугмале-Рига, Медемциемс-Рига и два вечерних рейса из Лиепаи в Ригу. АО "Nordeka" отменило рейс Рига-Закюмуйжа.

Значительное количество рейсов было отменено также 9 июля - два перевозчика отменили в целом 26 автобусных рейсов. Как пояснил директор по пассажирским перевозкам "Nordeka" Эдвардс Валдманис, хотя количество водителей соответствует штатной численности, их внеплановое отсутствие по болезни не всегда позволяет оперативно найти альтернативу.

Доступность информации об отмененных рейсах во многом зависит от добросовестности конкретных компаний. Информацию на сайте АТД размещают сами перевозчики, а не сотрудники учреждения. Три предприятия делают это регулярно, однако, по словам представителя дирекции Саниты Хейнсберги, есть и такие, которые отменяют рейсы, но через сайт АТД пассажиров не информируют, поскольку это не является обязательным требованием.

(Diena)