«Увы, очередной обгон»: рассказы очевидцев и мнение эксперта о трагедии на Вентспилсском шоссе

По словам Андиса, хотя асфальт и был покрыт тонким слоем льда, решающим фактором аварии стало необдуманное решение водителя микроавтобуса: "Этот бусик начал меня обгонять. Эта траектория... Я видел, что навстречу едет та вторая машина, зеленого цвета. Я уже видел, что они не смогут разминуться. Дорога скользкая, остановиться невозможно... В результате врезался во вторую машину, а та ударилась об мою. И я своей машиной затолкнул бусик в кювет".

Андис говорил, что бусик не скользил и водитель не потерял контроль, но не успел завершить маневр, так как машина на встречной полосе была слишком близко.

Приближаясь к поселку Стразде, водитель микроавтобуса начал обгон на скользкой дороге, чтобы опередить ехавший впереди грузовик, на котором Андис вез торф в Ригу.

Перед выездом на встречную полосу, возможно, шофер бусика не убедился надлежащим образом, безопасен ли такой маневр, так как уже вскоре последовало лобовое столкновение с едущим навстречу грузовиком.

В момент удара микроавтобус отбросило обратно на полосу, по которой он ехал изначально, но тут же его зацепила фура, которую он только что обогнал. Увидев, что случилось, водители проезжавших мимо машин пришли на помощь пострадавшим.

Вот что рассказала очевидица аварии Лелде Цериня: "Когда я подбежала к бусику, стало ясно, что в нем полно людей и есть тяжело пострадавшие. Дверь бусика пришлось взламывать, когда ее открыли, сразу стало видно, что одна женщина, к сожалению, погибла".

Лелде помогла выйти из микроавтобуса четырем девочкам и отвела их в свою машину. Все они были в сознании, но в шоковом состоянии. "Одна девочка потеряла сознание, мы уложили ее в стабильное положение на бок, укрыли теплыми вещами. Но в машине оставалась еще одна девочка и водитель, которых зажало", - рассказала свидетельница.

Вскоре на место аварии прибыли пожарные и сразу же начали спасать людей.

Командир взвода Талсинской части Курземского регионального управления ГПСС Юрис Попманис рассказал следующее: "Обнаружилось, что в легковом микроавтобусе зажаты три человека. Мы их освободили с помощью гидравлических инструментов и передали медикам, констатировавшим смерть одного человека. Потом были проведены работы по приведению дороги в порядок".

Медики информировали, что на вызов в Стразденскую волость выехало десять экипажей "неотложки". В больницу было доставлено шестеро подростков. Они были в сознании - некоторые в тяжелом состоянии, некоторые в удовлетворительном. На месте ДТП работал эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

Вот его мнение по поводу трагической аварии: "Я сам по дороге сюда заметил пять машин "неотложки", ехавших на очень большой скорости, что само по себе свидетельствует - произошла трагедия. Увы, очередной обгон. Надо сказать, что погода точно была неподходящей для этого. Это однозначно, так как мы сейчас видим, что подтаяло, но ясно, что в момент аварии интенсивно шел снег.

Призыв ко всем водителям - ну, думайте, что вы делаете. В такую погоду, когда вы видите, что мокрый снег на дороге, видите, что там этот валик посередине, пусть даже ваша колея в хорошем состоянии, ну, не гоните. Более чем ясно, что есть риск потерять управляемость. Очень большой риск попасть в ДТП, особенно если вы везете такой важный груз, как дети".

Ирбитис говорит, что нынешний год начался трагически - это уже шестой погибший.

По неофициальным сведениям, дети на пассажирских сиденьях не были пристегнуты ремнем безопасности. Желаем скорейшего выздоровления детям из хоров Nošu planēta и Mazā prinča planēta, а также остальным пострадавшим. Выражаем искреннее соболезнование близким погибшей Анитры Ниедре - дирижера хора.