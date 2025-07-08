Уволенный с поста министра транспорта РФ Роман Старовойт найден мертвым

Российские СМИ сообщают, что уволенный в понедельник утром со своей должности Старовойт найден мертвым с огнестрельным ранением в Одинцово. В понедельник президент России Владимир Путин уволил министра транспорта РФ после массовых перебоев с гражданскими рейсами в воздушном пространстве России, вызванных налетами украинских беспилотников.

Кремль не сообщил никаких конкретных подробностей или причин увольнения Романа Старовойта, который занимал пост губернатора Курской области до того, как был вновь назначен министром транспорта в мае 2024 года.

Однако его увольнение произошло после того, как сотни пассажирский рейсов были приостановлены в крупных аэропортах в минувшие выходные из-за последнего налета украинских беспилотников.

По данным Росавиации, в субботу и воскресенье было отменено 485 рейсов.

В общей сложности с раннего утра субботы до утра понедельника около 1900 рейсов были задержаны из-за того, что агентство назвало "ограничениями воздушного пространства, наложенными на аэропорты в центральной части России".