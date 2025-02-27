Ушел из жизни Андрис Вилкс, многолетний директор латвийской Национальной библиотеки

Андрис Вилкс был историком в области книговедения, библиографом и ведущим экспертом библиотечного дела. «У каждого жизненного пути есть конец. Так устроена жизнь. Теперь очередь дошла до нашего друга, коллеги, библиотечного работника, ученого, эрудита в вопросах культуры и жизни, знатока спорта, горячего патриота Латвии, достойного человека – Андриса Вилкса», – говорится в сообщении Национальной библиотеки Латвии.

«Широкой общественности он был известен как многолетний директор латвийской Национальной библиотекии. Всю свою профессиональную жизнь он провел в одном месте. Там же работала и его жена Айра, однокурсница, с которой он познакомился в студенческие времена. С 1978 года Андрис начал работать старшим библиотекарем в отделе редких книг и рукописей Государственной библиотеки Латвийской ССР имени Вилиса Лациса, затем стал руководителем отдела, а с 1989 года – директором всей библиотеки. Он оставался на этом посту до 2024 года. Библиотека была его жизнью, его большой целью и, возможно, предназначением.

Хотя у Андриса было желание достичь большего и в науке, в частных разговорах он признавался, что незащищенная диссертация осталась в тени организационных работ по строительству «Замка света» – здания, которое теперь является одним из самых заметных объектов, построенных в Латвии после восстановления независимости. Оно стало не только элементом рижского пейзажа на зарубежных фотографиях, но и – что важнее всего – символом и предметом гордости для самих жителей Латвии. Строительство этого здания навсегда останется величайшим трудом Андриса Вилкса на посту директора Национальной библиотеки Латвии.

Очевидно, что «Замок света» – это украшение Латвии, но Андрис Вилкс прекрасно понимал, что здание должно быть наполнено содержанием. Он глубоко разбирался в работе библиотек, их роли, особенно в стремительно меняющихся современных условиях. Будучи влиятельным международным библиотечным деятелем, он видел и предвидел развитие отрасли, устанавливал контакты, настойчиво продвигал новые инициативы. Его деятельность на ответственных постах в мировых библиотечных организациях ясно показывала, что его мнение учитывали не только в Латвии, но и за ее пределами. Важнейшими приоритетами директора были вопросы развития библиотечной системы в изменяющихся политических условиях, процессы цифровизации, активизация исследований в области книговедения, подготовка кадров для этих задач – все это происходило с его непосредственным участием.

Возможно, он был самым долгосрочным руководителем учреждения в Латвии. За годы своей работы он встречался и сотрудничал с огромным количеством людей – его знали и он знал политиков, актеров, певцов, предпринимателей, спортсменов, чиновников, ученых. С теплотой он всегда вспоминал своих старых друзей, одноклассников из 24-й средней школы. Во всех его отношениях с людьми чувствовалось уважение и дружба, независимо от их происхождения или социального статуса. Особое место в его сердце занимал спорт, а в центре этой любви был баскетбол. В молодости Андрис сам был отличным, подающим большие надежды баскетболистом, и позже сохранял неугасаемый интерес и глубокое понимание спортивных процессов.

Андрис Вилкс интересовался всем, умел глубоко вникать и внимательно слушать. Он был строгим, но понимающим, дружелюбным, но не панибратским. В повседневной жизни – простым, но в нужные моменты мог проявить утонченность. Он был рационален, последователен, смел, но не безрассуден. Не любил бюрократию и старался ставить на первое место суть вопроса, но при этом никогда не отрицал значимость работы государственных служащих. Он горел за свою страну, за все уголки Латвии, но особая связь у него была с родным районом – легендарным рабочим Гризинькалнсом".

Коллектив Национальной библиотеки Латвии выражает глубокую скорбь по ушедшему директору.