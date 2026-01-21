Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Урсула фон дер Ляйен: в миропорядке произошел сдвиг в пользу грубой силы

21 января, 2026 15:45

0 комментариев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в мировом порядке произошел сдвиг, который грозит стать постоянным.

«Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, для Европы «жизненно важно ускорить движение к независимости и обрести новые рычаги влияния».

Говоря о нарастающей напряженности в отношениях с Дональдом Трампом из-за его стремления получить контроль над Гренландией, она подчеркнула, что его угрозы ввести дополнительные тарифы, прикрываясь соображениями безопасности, попросту неприемлемы.

Фон дер Ляйен заявла, что лидеры Европы соберутся в четверг, чтобы обсудить ответ на угрозы тарифов со стороны президента США.

«Европа предпочитает диалог и решения, но мы полностью готовы действовать — едино, срочно и решительно — если это потребуется»,— сказала она на форуме в Давосе.

Главные новости

Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?
Эксклюзив

Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
Эксклюзив

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (4)

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Важно

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (2)

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

16:50

0 комментариев

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Читать
Ничего, что налоги не платят: уехавших продолжат лечить в Латвии за счёт остающихся

16:46

0 комментариев

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Читать

Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

16:35

0 комментариев

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

Читать

«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

16:34

0 комментариев

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

Читать

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

16:17

0 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Читать

На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

16:15

0 комментариев

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

Читать

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

16:08

0 комментариев

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

Читать