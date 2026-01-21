Урсула фон дер Ляйен: в миропорядке произошел сдвиг в пользу грубой силы

«Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, для Европы «жизненно важно ускорить движение к независимости и обрести новые рычаги влияния».

Говоря о нарастающей напряженности в отношениях с Дональдом Трампом из-за его стремления получить контроль над Гренландией, она подчеркнула, что его угрозы ввести дополнительные тарифы, прикрываясь соображениями безопасности, попросту неприемлемы.

Фон дер Ляйен заявла, что лидеры Европы соберутся в четверг, чтобы обсудить ответ на угрозы тарифов со стороны президента США.

«Европа предпочитает диалог и решения, но мы полностью готовы действовать — едино, срочно и решительно — если это потребуется»,— сказала она на форуме в Давосе.