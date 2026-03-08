Как уже сообщалось, на платформе "Х" депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс опубликовал видеоролик, в котором можно увидеть, что Бреманис, который, кстати, тоже входит в комиссию по этике, предположительно, в состоянии сильного алкогольного опьянения ведёт себя агрессивно и, возможно, пытается на кого-то напасть.

Комментируя видео, Логина заявила, что у депутатов Рижской думы имеется кодекс этики, в котором не сказано прямым текстом, что депутатам нельзя употреблять алкоголь, но депутаты всё же должны относиться с уважением к другим и не должны "бросать тень" на Рижскую думу.

"В данном случае это частное мероприятие в нерабочее время, но похоже, что тут была применена сила по отношению к мужчине, а также похоже, что сделана попытка напасть и на женщину. Таким образом, это бросает большую тень на Рижскую думу", - считает Логина.

Она подчеркнула, что употреблять алкоголь надо уметь, и здесь налицо злоупотребление, которое вызывает резкую агрессию, что недопустимо.

При этом Логина также пояснила, что есть лимиты того, что может сделать комиссия по этике: "Несколько ситуаций являются беспрецедентными, поэтому ведутся дискуссии с юристами, чтобы провести юридически корректные границы, что допустимо, а что нет.

Ранее в соцсетях широко распространилось видео, в котором Бреманис упрекает депутатов Рижской думы и мэра Виестурса Клейнбергса в распитии вина на мероприятии.