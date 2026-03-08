«Употреблять алкоголь надо уметь»: поведение Бреманиса оценит комиссия по этике (2)

© LETA 8 марта, 2026 11:40

Важно 2 комментариев

Депутат Рижской думы и член комиссии по этике Агнесе Логина предложила комиссии оценить поведение депутата Рудольфа Бреманиса на встрече выпускников, сообщила Логина агентству LETA. 

Как уже сообщалось, на платформе "Х" депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс опубликовал видеоролик, в котором можно увидеть, что Бреманис, который, кстати, тоже входит в комиссию по этике, предположительно, в состоянии сильного алкогольного опьянения ведёт себя агрессивно и, возможно, пытается на кого-то напасть.

Комментируя видео, Логина заявила, что у депутатов Рижской думы имеется кодекс этики, в котором не сказано прямым текстом, что депутатам нельзя употреблять алкоголь, но депутаты всё же должны относиться с уважением к другим и не должны "бросать тень" на Рижскую думу.

"В данном случае это частное мероприятие в нерабочее время, но похоже, что тут была применена сила по отношению к мужчине, а также похоже, что сделана попытка напасть и на женщину. Таким образом, это бросает большую тень на Рижскую думу", - считает Логина.

Она подчеркнула, что употреблять алкоголь надо уметь, и здесь налицо злоупотребление, которое вызывает резкую агрессию, что недопустимо.

При этом Логина также пояснила, что есть лимиты того, что может сделать комиссия по этике: "Несколько ситуаций являются беспрецедентными, поэтому ведутся дискуссии с юристами, чтобы провести юридически корректные границы, что допустимо, а что нет.

Ранее в соцсетях широко распространилось видео, в котором Бреманис упрекает депутатов Рижской думы и мэра Виестурса Клейнбергса в распитии вина на мероприятии.

Комментарии (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (2)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

