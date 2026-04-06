Употребление мяса снижает риск деменции

Основное внимание в исследовании уделялось гену аполипопротеина Е (APOE). Около четверти людей на планете имеют вариант этого гена, который значительно повышает риск развития деменции.

Ученые обнаружили, что носителям этого варианта гена полезно употреблять много мяса. У "любителей мяса" из этой группы риск развития деменции оказался на 55 % ниже, чем у тех, кто не ел или ел мало мяса.

При этом у людей, не имеющих этого варианта гена, количество потребляемого мяса не оказывало статистически значимого влияния на умственное здоровье.

Тем не менее, исследователи делают важную оговорку: значение имеет вид мяса. Так, положительное влияние было отмечено после употребления непереработанного красного мяса или птицы. А вот переработанное мясо, такое как колбаса или ветчина, становилось фактором риска.

Во всех генных группах люди, которые ели много переработанного мяса, имели более высокий риск развития деменции.

Исследователи считают, что за полученными результатами может стоять эволюционный компонент. Комбинация генов, при которой риск развития деменции снижается при высоком потреблении мяса, может быть оригинальной формой генов, возникшей несколько миллионов лет назад.