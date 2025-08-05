Употребление латышского языка хромает: Центр госязыка

ЦГЯ подчеркивает, что за последние три года число проверок соблюдения норм, регулирующих использование госязыка, увеличилось почти на 400.

В 2023 году были проведены 2693 проверки, в 2022 году - 2451, в 2021 году - 2255.

Особое внимание уделялось языковым навыкам работников и содержанию интернет-сайтов.

Статистика говорит сама за себя: было начато 892 административных дела (в 2023 году - 824), из них прекращено 13, а в 879 случаях были вынесены решения о применении наказаний: в 706 случаях это были денежные штрафы на общую сумму 98 110 евро, а в 173 случаях инспекторы ограничились предупреждением.

Также было рассмотрено 1465 жалоб физических и юридических лиц на возможные нарушения в использовании латышского языка (в 2023 году - 1206).

ЦГЯ признает, что показатели эффективности в сфере языкового контроля выполнены лишь частично.

Поскольку доля нарушений остается сравнительно высокой, важно продолжать сотрудничество с другими учреждениями, расширять информирование и консультирование общества, разъясняя требования закона и нормативных актов, отмечает центр.

(Diena)