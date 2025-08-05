Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Употребление латышского языка хромает: Центр госязыка

© LETA 5 августа, 2025 11:36

Новости Латвии 0 комментариев

Количество нарушений в использовании государственного языка не уменьшается - согласно отчету Центра государственного языка (ЦГЯ) за прошлый год, при проведении 2841 проверки в образовательных учреждениях самоуправлений, перешедших на обучение на латышском языке, а также в местах торговли, общественного питания и других объектах, нарушения были зафиксированы в 31% случаев.

ЦГЯ подчеркивает, что за последние три года число проверок соблюдения норм, регулирующих использование госязыка, увеличилось почти на 400.

В 2023 году были проведены 2693 проверки, в 2022 году - 2451, в 2021 году - 2255.

Особое внимание уделялось языковым навыкам работников и содержанию интернет-сайтов.

Статистика говорит сама за себя: было начато 892 административных дела (в 2023 году - 824), из них прекращено 13, а в 879 случаях были вынесены решения о применении наказаний: в 706 случаях это были денежные штрафы на общую сумму 98 110 евро, а в 173 случаях инспекторы ограничились предупреждением.

Также было рассмотрено 1465 жалоб физических и юридических лиц на возможные нарушения в использовании латышского языка (в 2023 году - 1206).

ЦГЯ признает, что показатели эффективности в сфере языкового контроля выполнены лишь частично.

Поскольку доля нарушений остается сравнительно высокой, важно продолжать сотрудничество с другими учреждениями, расширять информирование и консультирование общества, разъясняя требования закона и нормативных актов, отмечает центр.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 30 реакций
Комментарии (0) 30 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:35 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 22 минуты назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать