Умер композитор Юрий Чернавский — автор песен Аллы Пугачевой, Владимира Преснякова, Валерия Леонтьева

30 сентября, 2025 11:08

Композитор Юрий Чернавский умер на 78-м году жизни, сообщает meduza.io со ссылкой на родных композитора.

«Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения. Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем — в нашей семье навсегда. Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания», — говорится в обращении семьи Чернавского.

Юрий Чернавский родился в 1947 году в Тамбове. Там же получил профессиональное образование, окончив Тамбовское музыкальное училище и местный филиал Московского института культуры. С 1968 года играл в джазовых и эстрадных ансамблях, позже стал сотрудничать в качестве композитора и аранжировщика с советскими группами «Веселые ребята» и «Карнавал».

В 1981 году Чернавский вместе с Владимиром Кузьминым стал одним из создателей рок-группы «Динамик». В 1982-1983 годах совместно с композитором Владимиром Матецким записал альбом «Банановые острова» — одну из важнейших советских пластинок десятилетия. Ее главный хит «Здравствуй, мальчик Бананан» впоследствие прозвучал в фильме «Асса» Сергея Соловьева.

Чернавский много сочинял для поп-исполнителей, в том числе для Аллы Пугачевой («Белая дверь», «Отраженье в воде», «Робинзон»), Валерия Леонтьева («Маргарита», «По дороге в Голливуд», «Танго»), Михаила Боярского («Лунное кино», «Я друга жду», «Дорога к дому»), Владимира Преснякова-младшего («Зурбаган», «Острова», «Кот в мешке»).

В 1986 году Чернавский основал первую в СССР крупную независимую профессиональную компанию — Всесоюзную студию популярной музыки «Рекорд». С 1994 года Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе.

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

