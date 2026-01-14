Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Умер актер Игорь Золотовицкий

14 января, 2026

Утром 14 января пришла прискорбная новость — не стало актера и режиссера Игоря Золотовицкого. Ему было 64 года.

Причиной смерти Игоря Золотовицкого стала онкология, у него был рак желудка. Режиссер никогда не говорил о проблемах со здоровьем, поэтому коллеги и поклонники шокированы печальным известием.

По данным СМИ, ректор Школы-студии МХАТ скончался сегодня в 9:30 в больнице, куда поступил в начале месяца.

Игорь Яковлевич снялся более чем в 80 проектах, среди которых фильмы «Ландыш серебристый», «Не бойся, я с тобой», «История одного назначения», сериалы «Марш Турецкого», «Каменская», «Библиотекарь», «Актрисы», «Улица Шекспира».

С 2013-го актер возглавлял Школу-студию МХАТ. Кроме того, занимал руководящие позиции в МХТ имени А. П. Чехова — в 2016–2018 годах он был заместителем художественного руководителя театра.

 Спектакли с участием Золотовицкого отменили за полтора месяца до его смерти. Сначала постановку «Винни-Пуховские чтения» перенесли на конец декабря, а потом заменили на другой спектакль. Все это время состояние заслуженного артиста постепенно ухудшалось.

У Игоря Яковлевича остались жена Вера Харыбина, с которой он прожил 37 лет, и сыновья Алексей, Александр.

Фатальная болезнь протекала стремительно, она была выявлена всего за полгода до смерти актëра. Игорь Золотовицкий продолжал творить и преподавать и во время лечения.

Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в субботу, 17 января 2026 года.

В 10.00 начнётся гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова. В 13.00 – отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В тот же день Игорь Золотовицкий будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

