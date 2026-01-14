Умер актер Игорь Золотовицкий

Причиной смерти Игоря Золотовицкого стала онкология, у него был рак желудка. Режиссер никогда не говорил о проблемах со здоровьем, поэтому коллеги и поклонники шокированы печальным известием.

По данным СМИ, ректор Школы-студии МХАТ скончался сегодня в 9:30 в больнице, куда поступил в начале месяца.

Игорь Яковлевич снялся более чем в 80 проектах, среди которых фильмы «Ландыш серебристый», «Не бойся, я с тобой», «История одного назначения», сериалы «Марш Турецкого», «Каменская», «Библиотекарь», «Актрисы», «Улица Шекспира».

С 2013-го актер возглавлял Школу-студию МХАТ. Кроме того, занимал руководящие позиции в МХТ имени А. П. Чехова — в 2016–2018 годах он был заместителем художественного руководителя театра.

Спектакли с участием Золотовицкого отменили за полтора месяца до его смерти. Сначала постановку «Винни-Пуховские чтения» перенесли на конец декабря, а потом заменили на другой спектакль. Все это время состояние заслуженного артиста постепенно ухудшалось.

У Игоря Яковлевича остались жена Вера Харыбина, с которой он прожил 37 лет, и сыновья Алексей, Александр.

Фатальная болезнь протекала стремительно, она была выявлена всего за полгода до смерти актëра. Игорь Золотовицкий продолжал творить и преподавать и во время лечения.

Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в субботу, 17 января 2026 года.

В 10.00 начнётся гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова. В 13.00 – отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В тот же день Игорь Золотовицкий будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

