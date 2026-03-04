Суд вынес жёсткий приговор за насилие над ребёнком

Обвиняемый в период с апреля 2015 года по октябрь 2016 года, проживая в одном домохозяйстве с несовершеннолетней дочерью своей сестры, которой на момент совершения преступных действий было 4–5 лет, неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера.

В ситуациях, когда мать девочки отсутствовала и у мужчины появлялась возможность реализовать заранее задуманные действия сексуального характера, он использовал свой авторитет и доверие потерпевшей, совершая сексуальное насилие над девочкой. Свои действия обвиняемый маскировал под элементы игры, тем самым снижая способность потерпевшей осознавать происходящее.

При определении меры наказания суд учёл систематический и длительный характер преступных действий, использование особой уязвимости несовершеннолетнего лица, а также причинённые физические и психологические последствия.

Уголовный процесс по данному делу был приостановлен, поскольку обвиняемый уклонялся от процесса и находился в розыске. Таким образом, продолжительность процесса объективно была связана с поведением обвиняемого, и это обстоятельство оценивалось в совокупности со всеми материалами дела при назначении окончательного наказания.

После оглашения приговора обвиняемый был взят под стражу прямо в зале суда.

По мнению прокуратуры, назначенное длительное лишение свободы является соразмерным тяжести совершённого преступления и служит обеспечению безопасности общества, подтверждая, что защита детей остаётся одним из приоритетов государства.

Прокуратура призывает всех, у кого есть хотя бы малейшие подозрения, что ребёнок мог пострадать от любого вида насилия, немедленно обращаться в Государственную полицию.