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Ультиматум Фицо. Словакия грозит прекратить поставки электроэнергии Украине

© BBC 28 декабря, 2024 12:05

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

В своем десятиминутном обращении Фицо предупредил об ответных мерах, которые могут быть приняты, если Украина не откажется от планов остановить транзит российского газа. «После 1 января мы оценим ситуацию и возможные ответные меры против Украины. Если это будет неизбежно, мы остановим поставки электричества, в котором Украина нуждается во время отключений сети. Или же мы договоримся о других путях», — заявил Фицо.

Словакия — один из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. В результате российских ракетных ударов были уничтожены более 80% энергетических объектов Украины. В интервью Би-би-си глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий говорил, что избежать блэкаута зимой 2024-2025 года можно будет в том числе благодаря импорту электроэнергии из Европы. Словакия, в свою очередь, в октябре обещала обеспечить Украине аварийные поставки энергии.

Премьер-министр Словакии назвал решение о прекращении транзита «чрезвычайно дорогостоящим жестом». «Европейский Союз заплатит около 120 млрд евро больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет примерно полмиллиарда евро на транзитных сборах, Украина потеряет почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет лишь 2,5 млрд евро. Мы наказали россиян, не так ли?», — сказал Фицо.

Он заявил, что в результате в Словакии вырастут цены на газ, а страна окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам. В этой ситуации выиграют только США, считает Фицо.

22 декабря Роберт Фицо приезжал на переговоры в Москву. После встречи с Владимиром Путиным словацкий премьер заявил, что его визит — это ответ Зеленскому. За три дня до этого Фицо сообщил, что украинский президент подтвердил в беседе с ним свои намерения прекратить транзит российского газа в Словакию.

Власти Украины предупреждали, что прекратят транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года. Соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» было заключено в декабре 2019 года и истекает 31 декабря 2024-го.

С 2022 года, несмотря на войну с Россией, Украина продолжала выполнять условия соглашения и обеспечивать транзит российского газа в Европу.

В своем последнем видеообращении, размещенном в блоге премьера, Фицо также осудил Зеленского за отказ от прекращения огня.

«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем, и Украина заплатит огромную цену за эту авантюру Запада в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил Роберт Фицо.

Он также предложил Словакию в качестве места для мирных переговоров. Фицо отметил, что разговаривал на эту тему с Владимиром Путиным. В ближайшее время премьер-министр Словакии собирается посетить Ватикан и Турцию, где, по его словам, также будет обсуждать вопрос о прекращении военного конфликта между Россией и Украиной.

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