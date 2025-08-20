Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Украины не будет в НАТО, возвращение Крыма невозможно: интервью Трампа Fox News

© BBC 20 августа, 2025 11:26

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина не станет членом НАТО. Он отметил, что расширение НАТО всегда было табу для России, еще до того, как президентом страны стал Владимир Путин.

Трамп также заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно.

В ответ на вопрос журналиста о том, может ли Трамп гарантировать отсутствие американских военных в Украине в рамках гарантий безопасности, он ответил: «У вас есть мои заверения».

О Владимире Путине

Путин, по мнению Трампа, устал от войны, и заключение сделки «не должно быть проблемой». При этом Трамп отметил, что не исключает возможности того, что российский президент не хочет заключать сделку. Тогда Путина будет ожидать «тяжелая ситуация».

О Владимире Зеленском

Зеленский должен проявить гибкость, сказал Трамп, не уточнив, что именно он имеет в виду.

О встрече Путина и Зеленского

Трамп не планирует принимать участие во встрече президентом России и Украины.

«Думаю, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал, иначе я бы не стал организовывать встречу на двоих. Я бы организовал встречу на троих, трилат [трехстороннюю], но, думаю, дела у них идут немного лучше», — сказал он.

Об обмене территориями

Отвечая на вопрос ведущего Fox News о территориях, Трамп сказал, что Украина «получит очень много земли», но дальше стал говорить о том, насколько российская военная мощь сильнее украинской.

О гарантиях безопасности

Франция, Германия и Великобритания готовы отправить свой военный контингент в Украину в рамках гарантий безопасности. США могут помочь европейцам, к примеру, поддержкой с воздуха.

О Нобелевской премии

За урегулирование конфликта в Украине Дональд Трамп хочет не только получить Нобелевскую премию мира. Он также рассчитывает благодаря этому попасть в рай.

Трамп надеется, что его посредничество в заключении сделки по прекращению войны между Россией и Украиной станет «одной из причин», по которой он попадет в рай.

«Если я смогу спасти от смерти 7000 человек в неделю, думаю, что это неплохо – я хочу попытаться попасть в рай, если возможно. Я слышу, что у меня не все хорошо», – сказал он в интервью утренней программе Fox & Friends. «На самом деле, я нахожусь в самом низу тотемного столба», – усмехнулся президент, который во время предвыборной кампании неоднократно обещал закончить войну в Украине «за 24 часа».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 112 реакций
Комментарии (0) 112 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать