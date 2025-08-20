Украины не будет в НАТО, возвращение Крыма невозможно: интервью Трампа Fox News

Трамп также заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно.

В ответ на вопрос журналиста о том, может ли Трамп гарантировать отсутствие американских военных в Украине в рамках гарантий безопасности, он ответил: «У вас есть мои заверения».

О Владимире Путине

Путин, по мнению Трампа, устал от войны, и заключение сделки «не должно быть проблемой». При этом Трамп отметил, что не исключает возможности того, что российский президент не хочет заключать сделку. Тогда Путина будет ожидать «тяжелая ситуация».

О Владимире Зеленском

Зеленский должен проявить гибкость, сказал Трамп, не уточнив, что именно он имеет в виду.

О встрече Путина и Зеленского

Трамп не планирует принимать участие во встрече президентом России и Украины.

«Думаю, что, возможно, они ладят немного лучше, чем я думал, иначе я бы не стал организовывать встречу на двоих. Я бы организовал встречу на троих, трилат [трехстороннюю], но, думаю, дела у них идут немного лучше», — сказал он.

Об обмене территориями

Отвечая на вопрос ведущего Fox News о территориях, Трамп сказал, что Украина «получит очень много земли», но дальше стал говорить о том, насколько российская военная мощь сильнее украинской.

О гарантиях безопасности

Франция, Германия и Великобритания готовы отправить свой военный контингент в Украину в рамках гарантий безопасности. США могут помочь европейцам, к примеру, поддержкой с воздуха.

О Нобелевской премии

За урегулирование конфликта в Украине Дональд Трамп хочет не только получить Нобелевскую премию мира. Он также рассчитывает благодаря этому попасть в рай.

Трамп надеется, что его посредничество в заключении сделки по прекращению войны между Россией и Украиной станет «одной из причин», по которой он попадет в рай.

«Если я смогу спасти от смерти 7000 человек в неделю, думаю, что это неплохо – я хочу попытаться попасть в рай, если возможно. Я слышу, что у меня не все хорошо», – сказал он в интервью утренней программе Fox & Friends. «На самом деле, я нахожусь в самом низу тотемного столба», – усмехнулся президент, который во время предвыборной кампании неоднократно обещал закончить войну в Украине «за 24 часа».