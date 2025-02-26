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«Украинцы, возвращайтесь на родину!» Посол Украины обратился к своим согражданам в Латвии

© LETA 26 февраля, 2025 15:12

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LETA

Как во время войны, так и сейчас Украина призывает всех украинцев, нашедших убежище в других странах, вернуться на родину, заявил сегодня на пресс-конференции после заседания Рижской думы посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.

В настоящее время Украина также призывает своих граждан возвращаться в регионы, где относительно безопасно и оказывается поддержка для перемещённых лиц. На данный момент за пределами Украины убежище нашли восемь миллионов человек, из которых 47 000 проживают в Латвии.

Посол предположил, что возвращение украинцев во многом будет зависеть от того, насколько они обосновались в Латвии и рассматривают ли возможность получения двойного гражданства.

Он подчеркнул, что украинцы – трудолюбивый народ и не хотят жить за счёт социальных пособий, однако существуют категории граждан, которым необходима помощь, например пенсионеры, не имеющие возможности работать. Поэтому важно, чтобы они могли получать социальную поддержку.

Посол также отметил, что Украина будет призывать своих граждан вернуться даже после окончания войны.

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