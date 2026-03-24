Украинский дрон сбился с курса и взорвался в Литве: летел атаковать Приморск

«Дрон, пересёкший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном, и он связан с операцией, которую украинцы проводили той ночью, направленной против России, — заявила премьер-министр. - Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон».

Министр обороны Робертас Каунас заявил, что дрон, разбившийся и взорвавшийся в Варенском районе, с большой вероятностью был украинским и мог сбиться с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. «Предварительная информация от служб такова: это один из дронов из роя дронов, которые атаковали порт Приморск. (...) Очень вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас», — во вторник в Президентуре заявил журналистам Каунас.

«Хочу отметить, что ни Белоруссия не увидела, ни Литва, к сожалению, не увидела, поскольку дрон летел ниже, чем, по-видимому, на высоте 300 метров. Службы ещё выясняют этот момент», — добавил он.

По словам министра, дополнительные радары, необходимые для обнаружения низколетящих дронов, уже заказаны, однако ещё не доставлены в Литву.

Как сообщало BNS, дрон, предположительно прилетевший из Беларуси, ранним утром в понедельник упал в Варенском районе — на озере Лависас. Упавший объект угрозы безопасности жителей не представлял.

На месте происшествия были видны обломки, обнаружен двигатель внутреннего сгорания. На распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно и слышно, что упавший дрон взорвался, а находившиеся неподалёку свидетели также утверждают, что слышали взрыв.