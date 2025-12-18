Украинская делегация приедет в Майами вслед за российской: Axios

Ранее о том, что Дмитриев прибудет в Майами в выходные, сообщило издание Politico.

Как отмечает Axios, специальные посланники Трампа проинформируют представителя Владимир Путина о прогрессе, достигнутом в переговорах между американскими и украинскими делегациями, и попытаются убедить Москву согласиться с обновленным предложением о прекращении войны.

Ожидается также, что украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым прибудет в Майами позже на этой неделе для переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

На данный момент планов трехсторонней встречи нет, подчеркнули источники. Визит Дмитриева состоится после напряженных переговоров, прошедших в минувшие выходные в Берлине между США и Украиной, на них обсуждался мирный план администрации Трампа.