Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Сентября Завтра: Gundars, Knuts, Kurts
Доступность

Удаляет переписку ради памяти? Эксперты смеются над объяснением главы Еврокомиссии

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 18:49

Важно 0 комментариев

Scanpix (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен автоматически удаляет сообщения со своего телефона якобы для экономии места, заявили в Брюсселе. Однако специалисты в области технологий сочли это объяснение несерьёзным, об этом пишет Politico. 

«Удалять сообщения ради памяти звучит мило, но в это трудно поверить. Давайте не будем смешить — сейчас не 1990-е», — сказал Лукаш Олейник, старший научный сотрудник лондонского King’s College и эксперт по кибербезопасности.

По словам бельгийского этичного хакера Инти Де Кекеларе, «текстовые сообщения занимают минимум места. Нужно сотни тысяч, чтобы это имело значение». Он назвал объяснение Еврокомиссии «неаргументом».

«Почему бы ей просто не взять телефон с большим объёмом памяти?» — удивился Франсиско Херонимо, вице-президент по аналитике в IDC Europe.

Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за SMS от президента Франции Эмманюэля Макрона с призывом заблокировать сделку ЕС–Меркосур. Как выяснилось, сообщение было удалено, что вызвало новый виток критики в адрес Еврокомиссии.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл объяснил журналистам: «Сообщения автоматически удаляются через время, просто ради экономии места». В шутку он добавил: «Иначе телефон бы загорелся». Другой представитель, Балаш Уйвари, также отметил, что это снижает риск утечек и кибератак, но повторил: «Это ещё и вопрос памяти телефона, эффективного его использования».

Эксперты соглашаются: с точки зрения безопасности исчезающие сообщения оправданы. «Если кто-то вроде фон дер Ляйен потеряет телефон или он будет взломан, риск утечки огромный», — отметил Херонимо. Но для прозрачности и подотчётности такая практика создаёт проблемы.

Скандал напомнил о «Pfizergate»: переписка фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурлой о закупках вакцин так и не была сохранена. В 2022 году омбудсмен ЕС признал действия Еврокомиссии «административным нарушением». На этой неделе было начато новое расследование — теперь о сообщении Макрона.

По словам Олейника, «правда в том, что автоудаление хорошо для безопасности, но не для прозрачности и подотчётности».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 26.09.2025
Латвия: в домах начали топить, но не везде
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: яблок мало, самим не хватит
Sfera.lv 2 часа назад
Кто платит налоги? В Сейме спорят о рынке такси и платформе Bolt
Bitnews.lv 3 часа назад
Куда ушёл миллиард? Минфин объяснил причины дефицита бюджета
Bitnews.lv 3 часа назад
Лиепниекс: в Латвии повышение НДС неизбежно
Bitnews.lv 3 часа назад
Фермеры требуют снизить НДС на всю мясную продукцию
Bitnews.lv 3 часа назад
«Латвия — надежный партнер» — Силиня на форуме в Ростоке
Bitnews.lv 4 часа назад
Рига: столица Латвии вошла в топ умных городов Европы
Sfera.lv 8 часов назад

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Выбор редакции 21:02

Выбор редакции 0 комментариев

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Читать
Загрузка

Сигнал для других: ЕСПЧ разрешил депортировать гражданина Сирии из Австрии

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

Читать

«Будем ходить по магазинам и проверять ценники» глава бюджетной комиссии о снижении НДС

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

Читать

Массовая драка в Старой Риге: казалось бы, причём тут русские?

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

Читать

Не корми медведя, чтобы не стать едой самому: эксперты предупреждают!

Для настроения 20:26

Для настроения 0 комментариев

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

Читать

От «звезды» комсомола в евродепутаты: как проходила в Европарламент Инесе Вайдере

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Читать

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:25

Выбор редакции 0 комментариев

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

Читать