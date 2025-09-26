Удаляет переписку ради памяти? Эксперты смеются над объяснением главы Еврокомиссии

«Удалять сообщения ради памяти звучит мило, но в это трудно поверить. Давайте не будем смешить — сейчас не 1990-е», — сказал Лукаш Олейник, старший научный сотрудник лондонского King’s College и эксперт по кибербезопасности.

По словам бельгийского этичного хакера Инти Де Кекеларе, «текстовые сообщения занимают минимум места. Нужно сотни тысяч, чтобы это имело значение». Он назвал объяснение Еврокомиссии «неаргументом».

«Почему бы ей просто не взять телефон с большим объёмом памяти?» — удивился Франсиско Херонимо, вице-президент по аналитике в IDC Europe.

Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за SMS от президента Франции Эмманюэля Макрона с призывом заблокировать сделку ЕС–Меркосур. Как выяснилось, сообщение было удалено, что вызвало новый виток критики в адрес Еврокомиссии.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл объяснил журналистам: «Сообщения автоматически удаляются через время, просто ради экономии места». В шутку он добавил: «Иначе телефон бы загорелся». Другой представитель, Балаш Уйвари, также отметил, что это снижает риск утечек и кибератак, но повторил: «Это ещё и вопрос памяти телефона, эффективного его использования».

Эксперты соглашаются: с точки зрения безопасности исчезающие сообщения оправданы. «Если кто-то вроде фон дер Ляйен потеряет телефон или он будет взломан, риск утечки огромный», — отметил Херонимо. Но для прозрачности и подотчётности такая практика создаёт проблемы.

Скандал напомнил о «Pfizergate»: переписка фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурлой о закупках вакцин так и не была сохранена. В 2022 году омбудсмен ЕС признал действия Еврокомиссии «административным нарушением». На этой неделе было начато новое расследование — теперь о сообщении Макрона.

По словам Олейника, «правда в том, что автоудаление хорошо для безопасности, но не для прозрачности и подотчётности».