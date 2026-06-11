Учёные разрушили миф о кошках: оказалось, виноваты вовсе не ваши пушистые любимцы

Учёные выяснили, что дети с астмой, которые живут с кошками, чувствуют себя не хуже тех, у кого дома нет ни одного хвостатого питомца. Частота тяжёлых приступов, обращения за экстренной помощью и показатели работы лёгких оказались практически одинаковыми.

И тут появляется самый неожиданный поворот.

Возможно, избежать контакта с кошачьими аллергенами вообще почти невозможно. Они путешествуют вместе с людьми по городам, остаются на одежде, встречаются в школах и общественном транспорте.

То есть ребёнок может никогда не гладить кота дома, но всё равно ежедневно сталкиваться с теми самыми частицами, которых родители так боятся.

Конечно, это не означает, что у конкретного человека не может быть индивидуальной реакции на животных. Но идея о том, что сама жизнь с кошкой автоматически делает астму тяжелее, получила серьёзный удар.

Похоже, некоторые домашние обвиняемые годами сидели на скамье подсудимых совершенно зря.