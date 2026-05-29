Учёные раскрыли тайну пианистов: пальцы могут делать звук “тёмным”, “светлым” и почти волшебным

Редакция PRESS 29 мая, 2026 15:34

Наука

Пианисты говорили это больше ста лет. Скептики пожимали плечами.

Одни уверяли: всё дело в прикосновении. Нажмёшь клавишу иначе, и звук получится другим. Теплее, темнее, легче, ярче.

Другие отвечали: не надо мистики. У пианино есть молоточек, струна и механика. Как только молоточек ударил по струне, всё уже решено.

И вот теперь учёные, похоже, встали на сторону музыкантов.

Исследователи изучили, как играют профессиональные пианисты, и выяснили: прикосновение действительно может менять восприятие звука. Не в смысле “мне так кажется после консерватории”, а так, что разницу слышат даже люди без музыкального образования.

Для эксперимента использовали специальную систему HackKey. Она отслеживала движение всех 88 клавиш пианино со скоростью 1000 кадров в секунду. То есть учёные буквально смотрели, как палец ведёт клавишу вниз, с микроскопической точностью.

В эксперименте участвовали 20 сильных пианистов. Их просили играть так, чтобы звук воспринимался по-разному: например, светлым или тёмным, лёгким или тяжёлым. Затем записи давали слушателям.

И слушатели различали эти оттенки.

Самое любопытное оказалось не в громкости и не в скорости игры. Исследователи нашли крошечные различия в движениях пальцев и рук: ускорение, момент нажатия, согласованность движений. Эти детали были настолько малы, что обычный человек их не увидит. Но ухо, как выяснилось, часть этой работы всё равно улавливает.

Получается, когда хороший пианист говорит “сыграй мягче” или “дай звук темнее”, это не только красивая фраза из музыкальной школы. За ней может стоять вполне измеримое движение.

Для музыкантов это почти реванш. Их десятилетиями подозревали в поэтическом преувеличении. А теперь датчики показали: в пальцах действительно есть больше, чем просто сила удара.

В будущем такие исследования могут изменить обучение музыке. Вместо туманных советов вроде “прикоснись к клавише теплее” ученику, возможно, смогут показать на экране, что именно делает рука профессионала.

Но главный вывод всё равно звучит почти сказочно.

Иногда магия искусства начинается не где-то в душе, а в движении пальца, которое длится долю секунды.

Комментарии (0)
Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре
Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Загрузка

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

