Учёные изобрели новые часы: секунды под угрозой!

Разработанный ими оптический хронометр настолько точен, что ошибётся всего на одну секунду примерно за 30 миллиардов лет. Это больше чем в два раза превышает возраст Вселенной, который сегодня оценивают примерно в 13,8 миллиарда лет.

Такие часы работают не как обычные. В них время измеряется по частоте света, который излучают электроны, переходя между энергетическими уровнями атомов. Благодаря этому секунду можно фиксировать с невероятной точностью — до 19 знаков после запятой.

На первый взгляд это звучит как научная экзотика. Но именно такие приборы лежат в основе технологий, без которых современный мир уже не работает — спутниковой навигации, телекоммуникаций и высокоточных измерений.

При этом возможности новых часов могут оказаться ещё шире. Они способны фиксировать микроскопические изменения гравитации, наблюдать движение земной коры, изменения уровня подземных вод и даже помогать изучать вулканическую активность.

Есть и более неожиданное применение. Сверхточные часы могут использоваться в поисках тёмной материи — загадочной субстанции, которая, по расчётам учёных, составляет значительную часть массы Вселенной.

Сейчас секунда официально определяется через колебания атома цезия. Но если несколько таких оптических часов подтвердят свою стабильность в разных лабораториях, международные стандарты могут пересмотреть.

И тогда окажется, что даже самая привычная единица времени — секунда — вовсе не высечена в камне.





