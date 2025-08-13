Убытки концерна «airBaltic» в первом полугодии: 1,7 миллиона евро

Оборот концерна "airBaltic" в первом полугодии этого года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 349,6 млн евро.

В первой половине 2025 года авиакомпания перевезла 3,9 миллиона пассажиров, что на 8,7 % больше, чем за соответствующий период годом ранее. Из них 2,4 млн пассажиров были перевезены по маршрутной сети авиакомпании, а 1,5 млн пассажиров - по услугам полного лизинга воздушных судов (ACMI).

Общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов или ACMI, в первом полугодии этого года составило 36 400, увеличившись на 6,6%. В это число вошли 22 800 рейсов по маршрутной сети авиакомпании, что на 3,5 % больше, чем в первой половине прошлого года, и 13 500 рейсов ACMI, что на 12,4 % больше.

"Средний коэффициент загрузки кресел "airBaltic" в первой половине этого года составил 78,2%, что на 1,3 процентных пункта выше, чем в первой половине 2024 года.

Скорректированная прибыль "airBaltic" до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в первой половине этого года составила 48,1 млн евро по сравнению с 58,6 млн евро в первой половине 2024 года.

В первой половине 2024 года оборот "airBaltic" составил 339,331 млн евро, а убыток - 88,759 млн евро.

Как сообщалось, что в 2024 году аудированный убыток концерна "airBaltic" составил 118,159 млн евро по сравнению с прибылью в 747,572 млн евро годом ранее, в то время как оборот вырос на 11,9% по сравнению с 2023 годом и составил 747,572 млн евро.