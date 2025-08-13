Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Убытки концерна «airBaltic» в первом полугодии: 1,7 миллиона евро

© LETA 13 августа, 2025 16:17

Новости Латвии 0 комментариев

Концерн латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в первом полугодии этого года работал с убытками 1,7 млн евро по сравнению с убытками 88,8 млн евро в первом полугодии 2024 года, сообщили в компании.

Оборот концерна "airBaltic" в первом полугодии этого года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 349,6 млн евро.

В первой половине 2025 года авиакомпания перевезла 3,9 миллиона пассажиров, что на 8,7 % больше, чем за соответствующий период годом ранее. Из них 2,4 млн пассажиров были перевезены по маршрутной сети авиакомпании, а 1,5 млн пассажиров - по услугам полного лизинга воздушных судов (ACMI).

Общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов или ACMI, в первом полугодии этого года составило 36 400, увеличившись на 6,6%. В это число вошли 22 800 рейсов по маршрутной сети авиакомпании, что на 3,5 % больше, чем в первой половине прошлого года, и 13 500 рейсов ACMI, что на 12,4 % больше.

"Средний коэффициент загрузки кресел "airBaltic" в первой половине этого года составил 78,2%, что на 1,3 процентных пункта выше, чем в первой половине 2024 года.

Скорректированная прибыль "airBaltic" до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в первой половине этого года составила 48,1 млн евро по сравнению с 58,6 млн евро в первой половине 2024 года.

В первой половине 2024 года оборот "airBaltic" составил 339,331 млн евро, а убыток - 88,759 млн евро.

Как сообщалось, что в 2024 году аудированный убыток концерна "airBaltic" составил 118,159 млн евро по сравнению с прибылью в 747,572 млн евро годом ранее, в то время как оборот вырос на 11,9% по сравнению с 2023 годом и составил 747,572 млн евро.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

