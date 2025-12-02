Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Убивают по 15 женщин в день: в ЮАР объявили феминицид национальной катастрофой

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 09:25

Мир 0 комментариев

В Южно-Африканской Республике фемицид и гендерное насилие официально признаны национальной катастрофой — впервые в истории страны. Решение власти приняли под давлением общества: в середине ноября по всей стране прошли массовые протесты, а под петицией с требованием признать масштабы проблемы подписались более миллиона человек.

На саммите G20 президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул:

«Мы не сможем построить общество равенства, если оно не защищает женщин и девочек. Ни одно общество не процветает, пока продолжается гендерное насилие. Насилие, совершаемое мужчинами в отношении женщин, разъедает социальную ткань наций».

21 ноября в 15 городах ЮАР, включая Кейптаун, Дурбан и Йоханнесбург, активисты провели синхронную акцию: ровно в полдень тысячи людей легли на тротуары и оставались лежать 15 минут. Так они обращали внимание на мрачную статистику — по словам организаторов, ежедневно в стране убивают около 15 женщин.

«Давайте остановим Африку. Давайте покажем, что происходит, когда игнорируют убийства женщин и ЛГБТК+ людей», — заявила Кэмерон Касамбала, спикер НКО Women for Change, организовавшей акцию.

По данным ВОЗ за 2019 год, женщин в ЮАР убивали в 5,6 раза чаще, чем в среднем по миру. Согласно исследованию научного центра в Кейптауне, треть женщин старше 18 лет пережили физическое или сексуальное насилие хотя бы раз в жизни.

Причины столь высокого уровня фемицида — комплексные и системные:

Исторически укоренённое гендерное неравенство. Патриархальные нормы и социальные установки о власти мужчин над женщинами по-прежнему влияют на поведение в семьях и обществе. В недавнем национальном исследовании Human Sciences Research Council (HSRC) подчёркивается, что особенно уязвимы чернокожие африканки.

Высокая общая преступность и доступность оружия. ЮАР остаётся страной с одним из самых высоких уровней вооружённых преступлений, что усугубляет тяжесть нападений.

Многие случаи насилия и фемицида — на фоне бедности, безработицы, экономической зависимости. Для женщин в таких условиях «выход» из насильственных отношений часто затруднён.

Эти факторы формируют опасную среду, в которой домашнее и сексуализированное насилие стало «нормой», а убийства женщин — частым исходом.

О масштабах проблемы власти говорили и раньше. В 2019 году президент Сирил Рамафоса назвал гендерное насилие и фемицид «национальным кризисом», подчёркивая: «Насилие против женщин — это преступление против нашей общей человечности».

Однако за последующие годы ситуация почти не изменилась, а правительство долгое время отказывалось классифицировать происходящее как катастрофу. Эта позиция и стала одной из причин нынешней волны протестов — и впервые привела к изменению решений на высшем уровне.

