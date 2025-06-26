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Убийственная разница: раскрыты цены на будущие билеты Rail Baltica. Дороже автобуса в 4 раза

Редакция PRESS 26 июня, 2025 17:39

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«Одна из тем, которая всегда витает в воздухе, — это Rail Baltica, и должен ли этого бояться автобусный перевозчик. Нет, мы не боимся», — признал в интервью агентству LETA руководитель перевозчика FlixBus в странах Балтии Михал Леман.

Он подчёркивает: «Нет никакого представления, когда этот проект будет завершён — что-то построено в Эстонии, что-то в Латвии, что-то в Литве, но что будет дальше — непонятно». Однако он обращает внимание на опубликованные на официальном сайте Rail Baltica цены на билеты на поезд — они в четыре раза выше, чем на автобусы.

Он подчёркивает: «И на этом, по-моему, дискуссия заканчивается. Согласно информации на сайте, билет из Таллина в Вильнюс будет стоить 74 или 78 евро. Билет на автобус стоит 20 евро. Это убийственная разница.

Поэтому если мы хотим скоростной поезд — с такими ценами это коммерчески очень сложно. А если вы хотите более дешёвые билеты, то кто-то должен будет это субсидировать, потому что эксплуатация скоростных поездов дорогая. Кроме того, когда проект будет завершён, рынок ЕС уже будет либерализован, и вы не сможете просто так дать денег оператору поездов. Поэтому я думаю, у автобусного транспорта всё равно будет своё место».

«Если услуга надёжная и сильная — это, в конце концов, на пользу всем. Если будет сильное сообщение и поездов, и автобусов — люди смогут принять решение продать или не покупать автомобиль. Это наш главный конкурент. Не LuxExpress, не Ecolines, не поезда — а именно автомобили», — рассуждает Михал Леман.

«Если в долгосрочной перспективе люди решат отказаться от своих автомобилей, у нас будет больше клиентов. И мы всегда обгоним поезда по разветвлённости маршрутов. Я серьёзно сомневаюсь, что поезда когда-нибудь пойдут в Финляндию. Был этот знаменитый план по строительству тоннеля между Таллином и Хельсинки, но вы только посмотрите на его стоимость!

Сегодня у нас есть 10 стран, в которые можно доехать напрямую из Латвии. А у поездов? Одна? Вот и ответ. Люди хотят более гибких путешествий, а автобусы намного дешевле для запуска новых маршрутов», — подытоживает он.

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