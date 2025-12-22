Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

У животных тоже есть культура — и они передают её друг другу

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 11:37

Животные 0 комментариев

Оказывается, культура есть не только у людей. Учёные всё чаще говорят: животные тоже умеют учиться друг у друга, копировать поведение и передавать его следующим поколениям. Именно так появляются «традиции» — от способов охоты до форм общения.

Поводом вновь заговорить об этом стали косатки, которые в последние годы начали таранить яхты. Почему они это делают, до конца не ясно, но важно другое: такое поведение распространяется внутри группы. Одни животные перенимают опыт других — почти как моду или привычку.

У животного мира таких примеров хватает. Пчёлы передают информацию о еде с помощью особого танца. Австралийские какаду научились открывать крышки мусорных контейнеров и активно обучают этому сородичей. Дельфины используют губки как инструменты для охоты, а кашалоты общаются с помощью собственных «кодов» из щелчков, по которым формируются группы.

Учёные называют это «второй системой наследования». В отличие от генов, такие навыки могут появиться и распространиться всего за одно поколение — и это помогает животным быстро приспосабливаться к изменениям среды.

Но у этой истории есть и уязвимая сторона. Шум судов, вырубка лесов и изменение климата мешают животным общаться и учиться друг у друга. Например, из-за интенсивного морского движения кашалоты начинают реже «разговаривать», и их группы становятся менее сплочёнными.

Чем больше исследователи изучают животных, тем яснее становится: мы не единственные, кто создаёт культуру. Просто у других видов она выглядит иначе — тише, проще, но порой не менее изобретательно.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek
Важно

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek

Я знаю, где может начаться следующая война: Раев сделал сенсационное заявление
Важно

Я знаю, где может начаться следующая война: Раев сделал сенсационное заявление

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера
Важно

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Читать
Загрузка

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Читать

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

Читать

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Читать

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Читать

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Мир 0 комментариев

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Читать

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Наука 0 комментариев

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Читать