У животных тоже есть культура — и они передают её друг другу

Поводом вновь заговорить об этом стали косатки, которые в последние годы начали таранить яхты. Почему они это делают, до конца не ясно, но важно другое: такое поведение распространяется внутри группы. Одни животные перенимают опыт других — почти как моду или привычку.

У животного мира таких примеров хватает. Пчёлы передают информацию о еде с помощью особого танца. Австралийские какаду научились открывать крышки мусорных контейнеров и активно обучают этому сородичей. Дельфины используют губки как инструменты для охоты, а кашалоты общаются с помощью собственных «кодов» из щелчков, по которым формируются группы.

Учёные называют это «второй системой наследования». В отличие от генов, такие навыки могут появиться и распространиться всего за одно поколение — и это помогает животным быстро приспосабливаться к изменениям среды.

Но у этой истории есть и уязвимая сторона. Шум судов, вырубка лесов и изменение климата мешают животным общаться и учиться друг у друга. Например, из-за интенсивного морского движения кашалоты начинают реже «разговаривать», и их группы становятся менее сплочёнными.

Чем больше исследователи изучают животных, тем яснее становится: мы не единственные, кто создаёт культуру. Просто у других видов она выглядит иначе — тише, проще, но порой не менее изобретательно.

