У России не хватит сил напасть на Европу: латвийский эксперт

Отвечая на вопрос о всё более напряжённых отношениях между Россией и ЕС, Капустанс напомнил, что после восстановления независимости стран Балтии и распада СССР ситуация была практически противоположной — у России отношения с ЕС были во много раз лучше, чем с НАТО.

Он отметил, что в то время крупные страны ЕС, включая Германию и Францию, активно инвестировали в Россию, там работали крупные компании, и Россия была заинтересована в сотрудничестве с ЕС.

Капустанс подчеркнул, что ситуация значительно изменилась после полномасштабной войны в Украине, начавшейся в 2022 году. Хотя ЕС критикуют как крупную и бюрократическую организацию, которой из-за 27 государств-членов сложнее быстро достигать соглашений, он отметил, что после начала войны ЕС отреагировал решительно — по мнению Капустанса, даже решительнее, чем США, введя санкции, которые со временем ужесточались.

Капустанс также указал на влияние администрации президента США Дональда Трампа, напомнив, что после официального вступления Трампа в должность политика США в отношении ЕС стала «довольно недружественной», и Россия пытается этим воспользоваться. Он пояснил, что в переговорах по Украине США пытаются вести диалог с Россией, одновременно разговаривая и с Украиной, но Европа отодвигается на второй план.

В качестве примера Капустанс привёл план, первоначально называвшийся «планом из 28 пунктов», который включал пункт о восстановлении Украины за счёт средств ЕС. По его словам, это создало бы ситуацию, в которой США вместе с Россией договорились бы о решениях, но платил бы ЕС, который вообще не участвует в переговорах. Эксперт подчеркнул, что ЕС может оказывать финансовую поддержку только в том случае, если сам участвует в принятии решений, а не в тех случаях, когда другие решают, что «Европа заплатит».

Капустанс отметил, что в ходе переговоров делается акцент на том, что Украина должна забыть о членстве в НАТО, но при этом допустить возможность вступления в ЕС. Он подчеркнул, что решение о вступлении Украины в ЕС принимается не США, а институтами ЕС, включая Европейский парламент, а также каждым государством-членом. Эксперт добавил, что США могут оказывать влияние на ряд государств-членов ЕС, включая Венгрию, которая до сих пор пыталась блокировать продвижение Украины к ЕС, и предсказал, что такие попытки могут продолжиться.

Капустанс подчеркнул, что Германия и Франция оказывают большое влияние на принятие решений в ЕС, и выразил мнение, что Франция в разное время сотрудничала с Соединенными Штатами и конкурировала с ними, поэтому, по его мнению, французы и другие страны-основатели ЕС не допустят ситуации, когда США объявят о вступлении Украины в ЕС, и это произойдет автоматически.

Эксперт отметил, что в ЕС существуют различные группы, которые не хотят видеть Украину в составе ЕС, и выразил недоверие к возможности принятия Украины в ЕС в ближайшие годы. Он подчеркнул, что процесс вступления медленный, длительный и сложный, а также указал на крупный сельскохозяйственный сектор Украины, подчеркнув, что вступление Украины будет означать значительное перенаправление всех средств ЕС в пользу украинских фермеров.

Капустанс напомнил, что ЕС, хотя и быстро предоставил Украине статус кандидата, тем не менее, указал на пример Турции, которая также является страной-кандидатом, но не добилась значительного прогресса в направлении вступления в ЕС.

Отвечая на вопрос об отношениях России и ЕС, Капустанс заявил, что в настоящее время Россия крайне негативно относится к ЕС, поскольку Евросоюз ввел масштабные санкции. Он отметил, что не видит никаких сигналов о готовности ЕС отменить санкции против России в ближайшем будущем, даже если США предложат быстро снять американские санкции в ходе переговоров.

Преподаватель Латвийской национальной академии обороны отметил, что торговля между США и Россией была незначительной даже до войны, в то время как ЕС находился в ином положении из-за географической близости. Он сказал, что, хотя есть данные о продолжении торговли, во многих секторах прямое сотрудничество прекращено, а санкции выступают в качестве значительных экономических рычагов. Капустанс не верит в быстрое восстановление отношений с Россией, указывая на то, что страны Балтии, Польша и скандинавские страны, по его мнению, не заинтересованы в быстром возвращении к прежней модели.

Отвечая на вопрос о перспективах на предстоящий год, Капустанс заявил, что Россия определенно продолжит и усилит гибридные атаки, поскольку открытую войну таким образом вести не может. Он подчеркнул, что предупреждения о необходимости подготовки в течение пяти лет следует рассматривать как призыв к развитию боеспособности и укреплению обороны.

Эксперт отметил, что страны Балтии, Польша, Финляндия, Швеция и другие скандинавские страны могут стать значимой региональной силой, если смогут объединиться, и подчеркнул, что среди европейских держав Германия, в частности, укрепляет свои боеспособные возможности, в том числе, например, путем формирования немецкой бригады в Литве.