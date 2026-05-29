У Латвии вырос ВВП: новые данные ЦСУ о нашей экономике

Согласно сезонно и календарно выровненным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года также увеличился на 2,5%.

В свою очередь по сравнению с четвертым кварталом 2025 года рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%.

В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9,856 млрд евро.

Как указали в ЦСУ, в первом квартале этого года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только отрасли электро-, газо-, теплоснабжения и кондиционирования воздуха, но и торговля и операции с недвижимостью. Спад наблюдался в транспортно-складской отрасли, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

В первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общая добавленная стоимость увеличилась на 2,1%. Добавленная стоимость в производственных отраслях выросла на 4,1%, в сфере услуг - на 1,4%.

В сельскохозяйственной отрасли общий рост составил 1,3%. В рыбном хозяйстве наблюдался спад на 0,2%, а добавленная стоимость в лесном хозяйстве и отрасли лесозаготовок снизилась на 4,5%.

Неблагоприятные погодные условия для добычи камня, песка, глины и торфа негативно повлияли на показатели добывающей промышленности, общая добавленная стоимость в которой снизилась на 27,7%.

Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности выросла на 1,1%, что было обусловлено ростом в 13 из 22 ее подотраслей. В крупнейших по удельному весу подотраслях обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из дерева и производстве продуктов питания - добавленная стоимость соответственно снизилась на 2,5% и выросла на 6,3%. На общую динамику добавленной стоимости отрасли положительно повлиял также рост производства неметаллических минеральных изделий на 1,4% и производства готовых металлических изделий на 19,4%. В то же время в производстве напитков наблюдался спад на 32,8%.

Добавленная стоимость в сфере электро-, газо-, теплоснабжения и кондиционирования воздуха увеличилась на 41,6%, чему в основном способствовали холодные погодные условия в январе и феврале. Добавленная стоимость в отрасли водоснабжения, канализации, управления отходами и санации увеличилась на 3,5%.

Добавленная стоимость в строительстве в первом квартале 2026 года выросла на 2,8%. Положительные показатели обеспечил рост реализации инфраструктурных проектов на 4,3% и строительства зданий на 4,3%. Спад в сфере специализированных строительных работ составил 0,3%.

Добавленная стоимость в розничной торговле увеличилась на 6,6%. В оптовой и розничной торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов зарегистрирован рост на 0,4%, в оптовой торговле - на 6%.

Объем услуг в гостиничной отрасли и общепите сократился на 1,8%, в том числе в сфере размещения зарегистрирован спад на 2,1%, а в сфере общепита - на 1,6%.

Добавленная стоимость в отрасли информационных технологий и коммуникаций снизилась на 2,4%, в финансовой и страховой отрасли - на 1%. В отрасли профессиональных, научных и технических услуг зарегистрирован рост добавленной стоимости на 7,1%, а объемы деятельности в сфере административных и обслуживающих служб увеличились на 6,9%.

Рост поступлений налогов на продукты (в основном налога на добавленную стоимость, акцизного и таможенного налога) на 5,7% был обусловлен ростом поступлений налога на добавленную стоимость. В общем росте ВВП налоги на продукты составили 0,7 процентного пункта, а в фактических ценах их объем вырос на 9,1%.

В первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года конечное потребление домашних хозяйств увеличилось на 2%. Объем потребления продуктов питания вырос на 1,4%, объем товаров и услуг в группе расходов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо - на 3%, а расходы домашних хозяйств на транспорт - на 6,2%.

Расходы на конечное потребление государственного управления в этот период уменьшились на 1,5%.

Объемы экспорта товаров и услуг выросли на 1,4%, в том числе экспорт товаров увеличился на 1,4%, а экспорт услуг - на 1,7%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее, за исключением мебели, электроприборы и электрооборудование, а также минеральные продукты. В первом квартале 2026 года основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности, в том числе услуги в области исследований и разработок, профессиональные и управленческие услуги, а также технические услуги, связанные с торговлей.

Объемы импорта товаров и услуг увеличились на 3%, в том числе импорт товаров вырос на 5,1%, а импорт услуг сократился на 4,8%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, а также наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Как сообщили в ЦСУ, общая оплата труда работников в первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года выросла на 5,5%, в том числе зарплаты - на 5,7%, а социальные взносы работодателей - на 4,8%.

Наибольший рост общей оплаты труда работников наблюдался в сфере финансовой и страховой деятельности - на 11,1%. В строительстве прирост составил 7,9%, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 7,4%. Оплата труда работников производственных отраслей в среднем выросла на 5,9%, в сфере услуг - на 6,2%.