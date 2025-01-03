У 70 тысяч человек испорчены все планы: Лато Лапса жестко высказался о «пирамиде» airBaltic

Лато Лапса, в отличие от министра транспорта Каспарса Бришкенса, не удивлен сегодняшним заявлением "airBaltic" о том, что летом будут отменены рейсы, билеты на которые были проданы в рамках акции еще в конце прошлого года.

Люди в социальных сетях крайне возмущены, потому что не так-то просто перенести запланированные путешествия, которые срываются из-за отмены рейсов, хоть за них и обещают вернуть деньги. Люди обращают внимание на то, что вместе с покупкой билетов они планировали сроки отпусков, а также бронировали гостиницы и арендовали авто, и некоторые даже частично или полностью эту бронь оплатили. Кроме того, люди связывались с друзьями и родственниками за границей, чтобы они могли подстроить свои выходные к приезду гостей.

Одним словом, примерно у 70 тысяч человек, которые планировали и раздумывали, куда, когда и с кем отправятся, теперь "испорчен" отдых. Здесь даже не идет речь о рабочих поездках.

Как сообщалось ранее, латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов. Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей "Pratt & Whitney".

В социальной сети "X" Лато Лапса пишет: "Как я и говорил — пирамида забрала деньги у легковерных дураков, чтобы продлить свое существование, уже точно зная, что они ничего за эти деньги не получат".