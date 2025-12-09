Тысячи человек вышли на улицы Вильнюса за свободу слова

Протестующие держали плакаты с надписями «За свободное слово и свободу СМИ», «Руки прочь», «Здесь точно ничего не воняет, дайте работать!», на которых были изображены президент Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене, лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс и председатель партии «Рассвет Нямунаса» Ремигиюс Жемайтайтис, а также плакат с надписью «Науседа — позор Литвы».

Перед началом акции протеста на ступенях библиотеки имени Мажвидаса играл духовой оркестр, а во время акции собравшиеся скандировали: «Руки прочь!», «Вы не отнимете у нас свободное слово».

«Мы здесь для того, чтобы эта власть не захватила нашего общественного вещателя. Тысячам людей, которые смотрят нас сейчас на своих компьютерах, экранах, спасибо за то, что вы здесь с нами, чтобы эта власть не захватила наши независимые СМИ», — обратился к протестующим журналист радио LRT Эдвардас Кубилюс.

Он заявил, что власть «пытается отнять у населения свободное слово».

ПРИЗЫВАЛИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОСНУТЬСЯ

Кубилюс утверждает, что до сих пор придерживался принципа не подписывать петиции и не комментировать публично политические события.

«Но знаете, надоело, надоели некоторые из тех, кто там сидит, надоело то, что законы на них не распространяются, решения судов не действуют, когда они говорят неизвестно что, неизвестно как, клевещут и не ощущают никакой ответственности за свои слова», — сказал журналист.

Музыкант Андрюс Мамонтовас рассказал, что помнит, как выглядят СМИ, «которые управляются государством, которые политизированы».

«Когда мы обретаем свободу, наступает момент, когда появляются люди, которые хотят отнять у нас эту свободу, и свобода никогда не бывает завоёвана окончательно. Нам, наверное, придётся собираться на такие митинги снова и снова, и пока мы хотим быть свободными, мы будем собираться на них», — сказал Мамонтовас.

Мамонтовас также обратился к президенту Науседе, пожелав ему проснуться.

"ПРЕЗИДЕНТ УКРАШАЕТ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЁЛОЧКИ И КОМФОРТНО МОЛЧИТ"

«Я думала, что начну своё выступление с молчания. Так же, как журналисты LRT обращались к вам всю прошлую неделю, так же, как каждая передача начиналась с паузы молчания и слов о том, что это молчание — символ того, что произошло бы, если бы не было свободы слова. Но вы не позволили мне этого сделать. Большое спасибо, что вас здесь так много», — обратилась к собравшимся одна из организаторов протеста, журналистка издания Redakcija и председатель Литовской ассоциации профессиональных журналистов Бируте Давидоните.

По её словам, Жемайтайтис вместе с социал-демократами и президентом «пытается понемногу, маленькими шагами захватить общественного вещателя, который принадлежит всем нам».

«Между тем премьер моей страны пытается убедить нас, что она ничего не может сделать, хотя её партия в Сейме голосует за такие решения. Президент моей страны украшает рождественские ёлочки ​​и комфортно молчит. Думаю, он молчит потому, что это молчание может быть ему выгодно», — сказала Давидоните.

После её выступления на экранах, установленных на площади, демонстрировались различные примеры общения Жемайтайтиса с журналистами. Другая журналистка Redakcija Рита Милюте отметила, что политики, внося поправки в Закон о телерадиовещании, стремятся добиться от общественного вещателя, чтобы он показывал их «красивыми и умными».

«Лучше всего — до, после и во время (вечерней новостной программы - ред.) «Панорамы». И ещё лучше, чтобы не спрашивали, возможно ли, чтобы в Литве, в свободной Литве политики указывали журналистам, что делать, что показывать, а что нет», — сказала Милюте.

«Давайте сохраним независимость и свободу LRT, потому что на этом они не остановится. (...) Нам нужно бороться каждый божий день за свободу и свободное слово», — сказала она.

Диктор LRT Эгле Бучелите вспомнила события января 1991 года.

«Тысячи людей собрались перед нашими зданиями, чтобы сказать: „Руки прочь“. Потом хотели заставить молчать не Литовское телевидение. Тогда они хотели заставить молчать всех, кто верил в свободу и правду. Но поскольку свободу нельзя так легко и так быстро отнять, они сначала хотели отнять слово. Но и слово не так-то легко отнять, когда его защищают, когда за него борются, когда в него верят», — сказала Бучелите.

«Теперь мы слышим, как политики пытаются указывать нам, что нам следует говорить, как нам следует это говорить, пытаются изменить нас, пытаются управлять нами. Мы говорим «нет». (...) Никто из нас не хочет, чтобы повторилось то, мы пережили 35 или более лет назад», — сказала она.

"КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ ЖИВЁМ НЕ В СВОЁМ ГОСУДАРСТВЕ"

«Очень тревожно наблюдать за происходящим, (...) кажется, что мы начинаем жить не в своей стране», — сказала BNS 47-летний директор компании из Клайпеды Виктория, участвовавшая в акции протеста.

Она выразила надежду, что политики прислушаются к требованиям протестующих.

«Прежде всего, чтобы эти изменения, связанные со сменой директора LRT, просто отложили и больше не обсуждали. И о деполитизации совета. Чтобы эти процессы стали двигаться в позитивном направлении», — сказала женщина.

Между тем 45-летний учитель Вильнюсской "зелёной" школы Валдорфо Эгидиюс сказал, что участвует в акции протеста, потому что хочет поддержать сопротивление стремлению «упростить процедуры LRT и сменить директора».

«И это начало чего-то большего, и я не хочу, чтобы это продолжалось. Я хотел бы, чтобы это закончилось прямо сейчас и не было отката назад. Было сделано много других шагов, которые ведут назад», — сказал BNS участвовавший в акции протеста мужчина.

По его мнению, свобода слова в Литве сейчас гарантирована, и он утверждает, что не понимает, почему политики идут на перемены.

«Для меня свободное слово — это когда я могу сказать, когда я могу позволить сказать другому. Когда я слышу слова неоскорбительные слова, могу дискутировать, могу обсуждать идеи в аргументированной дискуссии», — сказал Эгидиюс.

30-летняя руководитель отдела персонала из Каунаса Виктория рассказала BNS, что пришла на акцию протеста, потому что правительство «оказывает непозволительное влияние на наши свободы».

«Нынешние власти не должны политизировать и контролировать свободное слово, LRT», — сказала Виктория.

По словам Кубилюса, в это же время в других частях Литвы проходили и менее масштабные акции протеста.

Митинг в Вильнюсе завершился выступлением хора ISM Bel Canto и исполнением государственного гимна собравшимися.

Митинг «Руки прочь от свободного слова» был организован журналистским сообществом совместно с Ассамблеей культуры.

Акция протеста прошла после того, как Сейм принял поправки, облегчающие увольнение руководителя LRT, и уже принял решение заморозить бюджет учреждения на три года.

Журналисты, организовавшие митинг, утверждали, что поправки, касающиеся увольнения руководителя общественной телерадиовещательной компании, неконституционны, противоречат европейскому законодательству и создают предпосылки для вмешательства политиков в контент LRT.

Организаторы требуют от правящего большинства отказаться от предложения об изменении процедуры увольнения генерального директора и инициировать серьезное обсуждение вопроса деполитизации совета LRT с привлечением журналистских организаций, СМИ и юристов.

ПОЛИТИКИ ДОБИВАЮТСЯ УПРОЩЁННОГО УВОЛЬНЕНИЯ ГЛАВЫ LRT

Предложение партии "Рассвет Нямунаса", которое позволит отстранять главу LRT ​​от должности шестью голосами из 12 голосов членов Совета вещателя, прошло стадию внесения в Сейм, однако инициаторы признали, что проект необходимо доработать, чтобы обеспечить для отстранения от должности не менее семи голосов.

В настоящее время генеральный директор LRT может быть отстранён от должности восемью голосами членов Совета.

Сторонники поправок заявляют, что хотят отреагировать на опубликованные в начале ноября выводы аудита LRT, проведенного Государственным контролем, который выявил пробелы в управлении учреждением, и хотят предоставить совету вещателя реальные полномочия для смены главы организации в случае утраты им доверия.

Во вторник неправительственные организации обратились к руководству страны с призывом отклонить предлагаемые изменения, поскольку они противоречат Европейскому закону о свободе СМИ.

Кроме того, в конце ноября Сейм по предложению партии «рассветников» принял решение заморозить финансирование LRT на три года. Ожидается, что в течение следующих трёх лет из государственного бюджета на деятельность общественного вещателя будет выделяться примерно по 80 млн евро.

Обе инициативы «Рассвета Нямунаса» поддерживаются также другими правящими фракциями - социал-демократов и «аграриев».

В связи с действиями политиков сотрудники общественного вещателя на прошлой неделе начали акцию протеста, объявляя в эфире минуту молчания и требуя от политиков не трогать это учреждение. Они также готовят программы о том, насколько важны свободные СМИ для демократического общества, приводят примеры несостоявшихся государств и что происходит, когда медиа узурпируются.