«Твои органы после смерти — тоже мои»: юрист семьи Яниса Тиммы возмущена его брачным контрактом

Юрист семьи Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила в некоем ТГ-канале, что, будучи в браке с Анной, Янис продал все свое имущество и в конце концов остался без средств к существованию.

"Двухэтажная квартира с земельным участком, вторая квартира, два "гелендвагена" и эксклюзивный BMW. В общей сложности около миллиона евро. Это произошло 30 апреля 2022 года, когда они отправились в Майами", - поясняет юрист.

По прибытии в Америку Седокова настояла на подписании брачного контракта, который вызывает у юриста недоумение и множество вопросов.

"25 мая 2022 года Анна повела беднягу под уздцы подписывать брачный контракт, по которому он у нее в долгу до самой смерти. Твои органы после смерти тоже мои - так это выглядит. Я никогда не видела такой формулировки контракта", - заявила Гаврилова в эфире программы "Ты не поверишь!".

По словам Маргариты, документ не имеет юридической силы. В контракте написано, что любой конфликт будет рассматриваться в России, но по законам РФ такой контракт не имеет силы.

Контракт составлен в Америке, чтобы в России никто об этом не узнал.

"Согласно нашему законодательству, такая порабощающая формулировка недопустима. Договор такого типа оспариванию не подлежит. Она не знала, что он умрет. Она была уверена, что он никогда в жизни не будет ничего оспаривать. Он слишком ее любил", - пояснила юрист.

По мнению адвоката, возможно, Янис все же затронул тему раздела имущества. Она делает такой вывод, исходя из сообщений в телефоне спортсмена: "Ты - худшее, что случилось в моей жизни".

Гаврилова подчеркивает, что есть еще один телефон, наличие которого зафиксировано в материалах дела, но Анна забрала телефон у следователей, и защитник Тиммы убеждена, что гаджет давно уничтожен.

Юрист не скрывает и своих мыслей об Анне - она не понимает, как после пяти лет отношений можно было не принести одежду в морг:

"Как можно прожить с человеком пять лет и даже трусов ему не принести. Его из морга, из нашего, из русского отдали без грима, без бальзамации, одежды, голого в пластиковом мешке. Когда он приехал в Прибалтику, мама потеряла сознание при осмотре. Она не могла представить, что он будет лежать как последний брошенный, неопознанный труп в пластиковом пакете (...). Это было ужасно".

Юрист также сообщила, что не берет денег с семьи Тиммы. Его дело она считает своей миссией и готова идти до конца, чтобы семья получила наследство и правда восторжествовала.