Туристов по всему миру в этом году ждет неприятный сюрприз

В ведомстве заявляют, что в этом году путешественники вряд ли увидят снижение цен на дальние рейсы , поскольку цены несколько раз повышались с начала израильско-американской военной операции в Иране.

Основными факторами, влияющими на цены билетов, являются изменения маршрутов и повышение цен на нефтепродукты.

«Для того чтобы снижение цен оказало влияние на цепочку поставок авиационного топлива, потребуется до трех месяцев. Мы видим не просто краткосрочный ценовой шок», — пояснил аналитик в сфере туризма Ханмин Ли на сайте агентства.

Агентство Bloomberg также добавляет, что в это время долгосрочные планы поездок могут оказаться под угрозой.

«Нынешняя ситуация крайне неопределенная из-за хаоса в туристической отрасли. Если путешественники увидят отмененные, задержанные или сорванные рейсы, они тщательно обдумают, стоит ли им путешествовать и как именно», — отметил эксперт.