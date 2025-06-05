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ЦИК: в среду обнаружена внешняя угроза для избирательной системы (ДОПОЛНЕНО) (2)

© LETA 5 июня, 2025 08:00

Новости Латвии 2 комментариев

В среду обнаружена внешняя угроза для избирательной системы, подтвердил агентству ЛЕТА представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс со ссылкой на Государственное агентство цифрового развития.

Он сообщил, что для того, чтобы люди могли проголосовать в рамках предварительного голосования, местные избирательные комиссии имеют право принять решение о приеме голосов в регистрационных конвертах.

По имеющейся у агентства ЛЕТА информации, не работал электронный онлайн-регистр избирателей, что на время остановило работу избирательных участков. В 17:30 работа регистра была восстановлена, а через некоторое время процесс голосования возобновился в обычном режиме.

В АО "RIX Technologies", которое обеспечивает работу электронного онлайн-регистра избирателей, агентству ЛЕТА сообщили, что не имеют права разглашать какую-либо информацию в соответствии с условиями договора.

Сегодня избирательные участки в ходе предварительного голосования открыты с 17:00 до 20:00.

Как сообщалось, в первый день предварительного голосования из-за сбоев в избирательной системе у избирательных комиссий возникли трудности с передачей данных о явке избирателей.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv" заявило, что возникшие в понедельник сбои не были связаны с каким-либо вмешательством извне.

За два предыдущих дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовало 3,51% избирателей.
 

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