Цены улетели в космос: сколько тратим в месяц на продукты?

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 17:39

0 комментариев

Цены на продукты за последние годы резко выросли, и многие жители Латвия признаются в соцсетях, что их ежемесячные расходы на еду стали вдвое больше. В обсуждении, развернувшемся на популярной платформе Threads, люди делятся опытом, сколько им сейчас приходится тратить именно на питание.

«Цены выросли в два раза. Я трачу как минимум 300 € в месяц на еду для семьи. Интересно узнать ваши истории и советы, как вы справляетесь?» — написал Эмилс, начав дискуссию.

Кто-то отметил: «300 € в месяц — это даже дешево, если семья хотя бы из трёх человек. Мы, семья из трёх, тратим на еду 150–200 € в неделю, тщательно следя за расходами».

«У меня 300 € уходит на одного взрослого в месяц», — добавил другой участник беседы.

Ещё один человек написал: «300 € — это действительно мало».

Кто-то предложил взглянуть на ситуацию иначе: «Сейчас еда безумно дорогая, особенно жалко пенсионеров. Посмотрите, что они выкладывают на кассе в магазинах».

Другой поделился: «У меня уходит около 600 € на одного, и я не покупаю ничего дорогого».

Одна женщина рассказала: «У нас 700 € на одного взрослого и двух подростков».

«200 € на двоих», — написала другая участница.

Многие участники дискуссии сошлись во мнении, что на 300 € в месяц невозможно обеспечить полноценное и здоровое питание для семьи. Одна мама отметила, что их семье из пяти человек требуется 250–300 € в неделю, и это ещё «без излишеств».

В другой семье, где двое взрослых, пятилетний, двухлетний и шестимесячный ребёнок, общие расходы на питание достигают около 800 € в месяц.

Обновлено: 21:50 18.09.2025
Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Важно 21:35

0 комментариев

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Важно 21:22

0 комментариев

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Важно 21:06

0 комментариев

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

Важно 20:51

0 комментариев

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

Выбор редакции 20:31

0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 20:06

0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Мир 19:38

0 комментариев

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

