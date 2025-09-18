Цены улетели в космос: сколько тратим в месяц на продукты?

«Цены выросли в два раза. Я трачу как минимум 300 € в месяц на еду для семьи. Интересно узнать ваши истории и советы, как вы справляетесь?» — написал Эмилс, начав дискуссию.

Кто-то отметил: «300 € в месяц — это даже дешево, если семья хотя бы из трёх человек. Мы, семья из трёх, тратим на еду 150–200 € в неделю, тщательно следя за расходами».

«У меня 300 € уходит на одного взрослого в месяц», — добавил другой участник беседы.

Ещё один человек написал: «300 € — это действительно мало».

Кто-то предложил взглянуть на ситуацию иначе: «Сейчас еда безумно дорогая, особенно жалко пенсионеров. Посмотрите, что они выкладывают на кассе в магазинах».

Другой поделился: «У меня уходит около 600 € на одного, и я не покупаю ничего дорогого».

Одна женщина рассказала: «У нас 700 € на одного взрослого и двух подростков».

«200 € на двоих», — написала другая участница.

Многие участники дискуссии сошлись во мнении, что на 300 € в месяц невозможно обеспечить полноценное и здоровое питание для семьи. Одна мама отметила, что их семье из пяти человек требуется 250–300 € в неделю, и это ещё «без излишеств».

В другой семье, где двое взрослых, пятилетний, двухлетний и шестимесячный ребёнок, общие расходы на питание достигают около 800 € в месяц.