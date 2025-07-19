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«Цены, скорее всего, снижаться не будут»: эксперт — о рынке продуктов питания в Латвии и не только

TV24 19 июля, 2025 12:38

Латышские СМИ 0 комментариев

TV24

Как уже не раз сообщалось, крестьянские хозяйства в Латвии в этом году испытывают трудности в связи с погодными условиями. "В этом году клубника появилась позже, она не такая сладкая, потому что солнышка не хватает, она гниет и плесневеет", - сказала в эфире телеканала TV24 в программе Dienas personība ar Veltu Puriņu Ингуна Гулбе, руководитель отдела поощрения сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики.

По ее словам, погода неблагоприятна и для картофеля: "У тех, кто первыми посадили, многих залило дождем, в бороздах была вода, картофель вымыло, он задохнулся, сейчас наверняка еще и болезни пойдут". Это создает серьезные проблемы, поскольку фермеры не смогли вовремя посадить растения.

В результате предложение местных продуктов на латвийском рынке будет меньше, а это точно повлияет на цены - они пойдут вверх.

Продукты, торговля которыми ведется на международном уровне, например, зерновые культуры, тоже страдают от неблагоприятных погодных условий, потому что невозможно было оптимально обработать поля. "Фермер не мог попасть на поле, чтобы обработать его, удобрить, бороться с сорняками, болезнями и вредителями, не было оптимальной возможности все это сделать", - поясняет Гулбе.

Однако, поскольку этими продуктами торгуют на биржах, их цены определяет мировой рынок, а не местные условия: "Тут мы ничего не можем сделать".

Проблемы не только в Латвии - в Европе жара, урожаи засохли, предложение продукции сократилось. "У нас проблемы с кормом для скота, мы горюем - у нас слишком много дождей, а в Европе ужасная жара, там все высохло. Если в таком крупном регионе что-то где-то нехорошо, это означает, что предложение на мировом рынке продовольствия будет меньше", - говорит эксперт.

В результате этого цены, вероятнее всего, вырастут: "Это один из признаков того, что цены, скорее всего, снижаться не будут - они либо останутся на месте, либо, скорее, пойдут вверх".

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