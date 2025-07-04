Цены на жильё в Латвии растут быстрее, чем в среднем по ЕС — но Литва снова ушла вперёд

Быстрее всего жильё дорожает в Южной Европе: в Португалии — +16,3%, в Болгарии — +15,1%, в Хорватии — +13,1%, в Испании — +12,3%. Снижение цен зафиксировано только в одной стране — Финляндии (-1,9%).

В квартальном выражении — то есть по сравнению с последним кварталом 2024 года — рост цен в Латвии составил 1,2%. У соседей больше: в Эстонии +3%, в Литве +2,4%. Лидеры роста — Венгрия (+5,2%) и Португалия (+4,8%).

Четыре страны показали снижение цен по сравнению с концом прошлого года: Словения (-2%), Люксембург (-1,2%), Финляндия (-1%) и Италия (-0,2%).

Таким образом, Латвия продолжает двигаться в русле общеевропейского тренда удорожания жилья, но при этом отстаёт от своих северных соседей.

Данные по Греции на момент публикации отсутствуют.