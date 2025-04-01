Центр кризисного управления остался без начальника: Аболиньш отказался по личным причинам

28 февраля Кабинет министров сообщил СМИ, что Аболиньш, который также возглавлял команду, создававшую ЦКУ, был выбран на должность руководителя в результате открытого конкурса. Аболиньш сообщил агентству ЛЕТА, что покинул пост руководителя группы по созданию ЦКУ по личным причинам, так как центр еще не начал функционировать, пока Сейм не принял соответствующие законопроекты.

Он также подтвердил, что у него не было никаких разногласий с премьер-министром Эвикой Силиней.

На должность главы ЦКУ претендовали 11 кандидатов.

ЦКУ технически начал свою работу 1 января. Центр начнет работать в 2025 году поэтапно, так как еще предстоит полностью укомплектовать команду, решить вопросы материально-технического обеспечения и другие.