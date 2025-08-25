Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Цена за доставку печатной прессы расти пока не будет. Только за латышскую?

© LETA 25 августа, 2025 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В понедельник на заседании формирующих правительство партий найдено решение, которое позволит обеспечить доставку печатной прессы, не повышая в течение последующих трех лет установленные почтой тарифы, сообщили агентству ЛЕТА представители "Союза зеленых и крестьян" (СЗК).

Ранее СЗК отметил, что Латвийская ассоциация издателей прессы (ЛАИП), представляющая более 90% всех участников отрасли прессы, выразила категорическое возражение против недавно подготовленного "Latvijas pasts" плана по повышению тарифов на доставку прессы.

По информации издателей прессы, предложенные изменения предполагают фактический рост тарифов на доставку для издателей в среднем на 30%, а в некоторых сегментах - особенно для региональной прессы с меньшим весом - даже свыше 70%. Таким образом, общий тариф на доставку прессы за два года был бы повышен на 50% - до 100%.

Такое подорожание не только экономически необоснованно и непропорционально росту расходов в народном хозяйстве, но и является прямой угрозой национальной безопасности и разнообразию информационного пространства в Латвии, считает ЛАИП, с чем согласен и СЗК.

Как сообщалось, СЗК призвал найти решение по обеспечению доставки печатной прессы, особенно в регионах, избежав еще более значительного повышения в следующем году установленных почтой тарифов, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Рост тарифов на доставку прессы и его влияние на информационное пространство Латвии СЗК призвал обсудить сегодня на заседании совета по коалиционному сотрудничеству.

СЗК считает, что издательская деятельность прессы - особенно региональная - является не только коммерческой деятельностью, но и составной частью латвийской демократии, сплоченности общества и государственной безопасности. В то время, когда информационному пространству угрожает внешнее влияние и дезинформация, государству следовало бы обеспечить предоставление почтовой услуги населению по приемлемой цене, утверждают в политической силе.

Премьер-министр Эвика Силиня в соцсети "X" отметила, что для нее важно, чтобы региональная пресса была доступна общественности. Во вторник, 26 августа, ситуацию планируется обсудить с Латвийской ассоциацией региональных СМИ.

Премьер также ожидает от Министерства сообщения решения по приоритетной поддержке распространения только прессы на государственном языке.

Как сообщалось, в следующем году снова планируется увеличить тарифы на универсальную почтовую услугу (УПУ) "Latvijas pasts", сообщили агентству ЛЕТА представители предприятия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:25 26.08.2025
Партий много — людей мало: латвийские политики роскошно финансируются, но теряют членов
Bitnews.lv 5 минут назад
Балтия: новую навигационную систему не одолеют «глушилки» из России
Sfera.lv 10 минут назад
По Риге ударила гроза — вторник продолжит заливать дождями
Bitnews.lv 45 минут назад
Евродепутат Робертс Зиле: без повышения налогов Латвии не обойтись
Bitnews.lv 14 часов назад
ЕЦБ готовит цифровое евро. Оно способно «съесть» треть карточных платежей
Bitnews.lv 14 часов назад
Граждане Латвии и Литвы при праздновании заключения партнёрства напугали вильнюсчан громкой русской музы?...
Bitnews.lv 15 часов назад
Литва: это правительство неправильное
Sfera.lv 15 часов назад
Латвия: как отловим, так и привьём
Sfera.lv 18 часов назад

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать
Загрузка

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Читать

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Читать

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Читать

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Читать

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Читать

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать