Цена за доставку печатной прессы расти пока не будет. Только за латышскую?

Ранее СЗК отметил, что Латвийская ассоциация издателей прессы (ЛАИП), представляющая более 90% всех участников отрасли прессы, выразила категорическое возражение против недавно подготовленного "Latvijas pasts" плана по повышению тарифов на доставку прессы.

По информации издателей прессы, предложенные изменения предполагают фактический рост тарифов на доставку для издателей в среднем на 30%, а в некоторых сегментах - особенно для региональной прессы с меньшим весом - даже свыше 70%. Таким образом, общий тариф на доставку прессы за два года был бы повышен на 50% - до 100%.

Такое подорожание не только экономически необоснованно и непропорционально росту расходов в народном хозяйстве, но и является прямой угрозой национальной безопасности и разнообразию информационного пространства в Латвии, считает ЛАИП, с чем согласен и СЗК.

Как сообщалось, СЗК призвал найти решение по обеспечению доставки печатной прессы, особенно в регионах, избежав еще более значительного повышения в следующем году установленных почтой тарифов, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Рост тарифов на доставку прессы и его влияние на информационное пространство Латвии СЗК призвал обсудить сегодня на заседании совета по коалиционному сотрудничеству.

СЗК считает, что издательская деятельность прессы - особенно региональная - является не только коммерческой деятельностью, но и составной частью латвийской демократии, сплоченности общества и государственной безопасности. В то время, когда информационному пространству угрожает внешнее влияние и дезинформация, государству следовало бы обеспечить предоставление почтовой услуги населению по приемлемой цене, утверждают в политической силе.

Премьер-министр Эвика Силиня в соцсети "X" отметила, что для нее важно, чтобы региональная пресса была доступна общественности. Во вторник, 26 августа, ситуацию планируется обсудить с Латвийской ассоциацией региональных СМИ.

Премьер также ожидает от Министерства сообщения решения по приоритетной поддержке распространения только прессы на государственном языке.

Как сообщалось, в следующем году снова планируется увеличить тарифы на универсальную почтовую услугу (УПУ) "Latvijas pasts", сообщили агентству ЛЕТА представители предприятия.