Цена на молоко в Латвии за год выросла на 23%

По данным MMO, Латвия входит в число стран ЕС, где закупочная цена на сырое молоко выросла наиболее значительно, сообщает пресс-релиз компании Publicum.

В этом июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года закупочные цены на молоко в ЕС в среднем выросли на 15%.

Эти тенденции подтверждает и последний обзор мирового молочного рынка Rabobank, опубликованный в июне этого года. В нем прогнозируется, что цены на молочные продукты в среднесрочной перспективе – с второй половины 2025 года до 2026 года – останутся выше исторических средних значений, если только не произойдет значительного снижения спроса.