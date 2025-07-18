Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Июля Завтра: Rozalija, Roze
Доступность

Цена на молоко в Латвии за год выросла на 23%

Редакция PRESS 18 июля, 2025 14:03

Бизнес 0 комментариев

В Латвии за последний год зафиксирован резкий рост цены на сырое молоко – в июне по сравнению с тем же периодом прошлого года цена выросла на 22,6% и достигла почти 48 евроцентов за килограмм, согласно предварительным данным Обсерватории молочного рынка (MMO) Европейского Союза (ЕС).

По данным MMO, Латвия входит в число стран ЕС, где закупочная цена на сырое молоко выросла наиболее значительно, сообщает пресс-релиз компании Publicum.

В этом июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года закупочные цены на молоко в ЕС в среднем выросли на 15%.

Эти тенденции подтверждает и последний обзор мирового молочного рынка Rabobank, опубликованный в июне этого года. В нем прогнозируется, что цены на молочные продукты в среднесрочной перспективе – с второй половины 2025 года до 2026 года – останутся выше исторических средних значений, если только не произойдет значительного снижения спроса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 18.07.2025
Грозы, жара и риск подтоплений: синоптики предупреждают жителей Латвии
Bitnews.lv 7 минут назад
В Латвии могут сократить до трети автобусных маршрутов
Bitnews.lv 12 минут назад
Лайма Вайкуле: «Язык ни при чём»
Bitnews.lv 59 минут назад
Таксисты против Bolt: латвийская отрасль жалуется на монополию
Bitnews.lv 1 час назад
Польша: Германия больше не привлекает
Sfera.lv 1 час назад
Латвия превратилась в грозовые тропики
Bitnews.lv 1 час назад
Литва: миграция становится вторичной
Sfera.lv 23 часа назад
Германия: вкалывают роботы, а не человек
Sfera.lv 23 часа назад

Не ломай, что работает: Чекушин о продаже Латвии принадлежащих Telia акций Tet и LMT

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Бывший депутат Рижской думы, политик Константин Чекушин прокомментировал ситуацию с продаже принадлежащих Telia акций Tet и LMT Латвии, о которой было объявлено 18 июля, в пятницу.

Бывший депутат Рижской думы, политик Константин Чекушин прокомментировал ситуацию с продаже принадлежащих Telia акций Tet и LMT Латвии, о которой было объявлено 18 июля, в пятницу.

Читать
Загрузка

Волочкова об интиме с Сулейманом Керимовым: «Утром мама говорила: что вы так громко? Соседей разбудите»

Для настроения 14:55

Для настроения 0 комментариев

Не секрет, что у Анастасии Волочковой не складывались отношения с мамой Тамарой Владимировной. Балерина уверена — родительница завидовала и делала все, чтобы испортить ей жизнь.

Не секрет, что у Анастасии Волочковой не складывались отношения с мамой Тамарой Владимировной. Балерина уверена — родительница завидовала и делала все, чтобы испортить ей жизнь.

Читать

Латвия планирует составить новый список товаров, которые могут угрожать национальной безопасности

Важно 14:45

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Латвии подготовило поправки к Закону об обороте товаров стратегического значения, которые предусматривают создание нового списка товаров, импорт или экспорт которых может угрожать национальной безопасности. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале правовых актов.

Министерство иностранных дел Латвии подготовило поправки к Закону об обороте товаров стратегического значения, которые предусматривают создание нового списка товаров, импорт или экспорт которых может угрожать национальной безопасности. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале правовых актов.

Читать

Заменят через пять лет? Мелбарде озаботилась покрытием на площадках для крупных танцевальных концертов

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде предложит рассмотреть в совете Праздника песни и танца вопрос о небезопасном для танцоров покрытии на стадионе "Даугава".

Министр образования и науки Даце Мелбарде предложит рассмотреть в совете Праздника песни и танца вопрос о небезопасном для танцоров покрытии на стадионе "Даугава".

Читать

«Я считаю, что язык — ни при чём»: Вайкуле разъяснила свою позицию

Важно 14:10

Важно 0 комментариев

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью программе "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4, заявила, что если бы она считала вопрос языка таким уж важным, то перестала бы петь на русском.

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью программе "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4, заявила, что если бы она считала вопрос языка таким уж важным, то перестала бы петь на русском.

Читать

Интуристы упорно объезжают Латвию: эксперт — о провальном сезоне

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Туристический сезон 2025 года начался для индустрии гостеприимства в Латвии неудачно, признался агентству LETA президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш (ZZS).

Туристический сезон 2025 года начался для индустрии гостеприимства в Латвии неудачно, признался агентству LETA президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш (ZZS).

Читать