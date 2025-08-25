Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Речь идёт о семинаре «Европейский акт о свободе СМИ и его внедрение в Латвии», который запланирован на 28 августа.

"Однако есть одна фундаментальная проблема: этот «семинар» организуют лица, которые ничего не знают о медийном бизнесе в Латвии, не говоря уже об изменениях на европейском уровне, и он адресован самоуправлениям, на которые этот Акт о свободе СМИ вообще не распространяется. Но это не мешает требовать деньги.

Как можно убедиться из информации, доступной в различных источниках, соответствующий акт ЕС был принят из-за различий в регулировании прав СМИ, "прозрачности" их владельцев, доступа к данным и т.д. в разных странах-членах. Судя по всему, катализатором послужило проникновение кремлёвской пропаганды в ЕС: теперь в европейских странах нельзя будет регистрировать филиалы «Спутника» и подобных сайтов, чтобы оправдывать кровопролитие в Украине и угрозы странам ЕС, прикрываясь «свободой слова».

Однако в Латвии, где проблема кремлёвской пропаганды актуальна уже не первое десятилетие, требования к СМИ, которые в других странах Европы вводятся только сейчас, действуют уже как минимум десять лет: необходимо указывать истинных бенефициаров СМИ, редакция должна быть отделена от владельцев, структура собственности должна быть прозрачной и т.д.

Поскольку все СМИ в Латвии, их владельцы и издатели уже давно осведомлены о всех требованиях и без проблем их соблюдают (соответственно, с медиа денег не получить, и план не сработает), некоторые лица придумали схему выманивания денег у самоуправлений за «семинар», который практически не имеет отношения к реальной медийной отрасли.

Планируется, что на фальшивом «семинаре» выступит Анда Рожукалне: человек, у которого за последние 20 лет нет никакого опыта работы в СМИ, который не занимается журналистикой, не участвует в профессиональной деятельности медиа, не является издателем и не умеет работать ни репортёром, ни фотографом, ни оператором, ни редактором в прессе или на порталах и т.д. Последний краткосрочный и неудачный опыт работы у Анды Рожукалне был на должности омбудсмена общественных СМИ, которую она покинула после того, как возникли вопросы о её уровне квалификации. Сейм проголосовал за её освобождение на основании её собственного заявления.

В качестве лектора также заявлен Андрис Меллакаулс, представленный как «руководитель отдела интеграции информационной среды Министерства культуры Латвийской Республики». Непонятно, почему он должен выступать на платном семинаре, где с самоуправлений требуют деньги за участие, если Министерство культуры (под чьим ведением находится политика в сфере СМИ) объясняет и реализует все вопросы медийной политики бесплатно: это одна из прямых рабочих обязанностей Андриса Меллакаулса и других должностных лиц, которую оплачивают налогоплательщики.

Место проведения «семинара» усиливает подозрения. Не сумев найти подходящее помещение для латвийских СМИ, организаторы выбрали площадку организации «Media Hub». Это ассоциация, которая не имеет никакого отношения к латвийским СМИ. «Media Hub» — это организация, которая в нашей стране лоббирует и организует переезд таких российских СМИ, как «Дождь». Журналистику на государственном языке эта организация не поддерживает, не понимает и не знает, поэтому возникает вопрос, почему она вовлечена в «семинар» по темам, с которыми никогда не работала и не была связана.

В качестве юридически ответственного организатора указано SIA «Funditus», у которого невозможно найти какую-либо связь или компетенцию в вопросах медиа. Поиск в интернете показывает, что эта контора не смогла даже создать собственный сайт, а уровень дизайна рекламы фальшивого «семинара» напоминает финансовые «пирамиды» 1995 года.

В публичной среде некоторое время в качестве руководителя «Funditus» фигурировала Линда Рикше, которая около пяти лет назад несколько раз упоминалась в деловой прессе с высказываниями мнений. Однако позже человек с таким же именем в мае 2023 года появился в журнале выходного дня «Vakara Ziņas» (и это не шутка и не ирония) как «разговаривающая с кошками» в публикации под названием «Древние знания вибрируют в Дзегужкалнсе», а через месяц выразила уверенность, что «один чёрный кот в доме должен быть». Точку ставит журнал «Patiesā Dzīve», который характеризует Линду Рикше заголовком: «Человек, который разговаривает с кошками...»", - иронизирует Андерсонс.

Стоимость семинара - 35 евро + PVN с человека. Длительность - 6 часов.