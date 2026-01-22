Труп на рельсах: как по горячим следам в 70-е удалось раскрыть убийство на станции

Эпизод первый. Убийство или несчастный случай

В отделении внутренних дел на транспорте зазвонил телефон. Оперативный дежурный записал в журнал исходящих звонков сообщение. Сообщал рабочий со станции Рига Пречу-2. Он утверждал, что между девятым и десятым путями лежит человек. Вызванные на место врачи «скорой помощи» установили, что он мертв. Поэтому уже через несколько минут следственно-оперативная бригада прибыла к месту происшествия.

Личность погибшего определили сразу. Во внутреннем кармане куртки нашли паспорт на имя Александра Максимовича Б., 1917 года рождения, проживающего в Риге. Следов волочения или борьбы не обнаружили.

По факту случившегося прокурор незамедлительно возбудил уголовное дело. Тело отвезли в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно стали устанавливать подробные данные о погибшем.

Выяснилось, что Александр Б. работал проводником и в тот день как раз должен был убыть в рейс. Он сопровождал вагон № 2578614 с банками рыбных консервов производства фабрики «Кайя» в Московскую область. Как раз шло формирование состава. На соседнем, десятом, пути поставили еще один вагон, прибывший с той же самой фабрики под номером 2224564.

Как раз в тот день два вагона в составе нового товарного поезда были отправлены на восток где-то через час после трагедии. Обычно на такие расстояния с грузом едут два человека. Так оно и оказалось - в рейс отбыли двое. А вторым проводником был Степан С.

Надо было перехватить товарняк. По всем данным поезд еще не покинул территорию Латвии. По телефону сообщили в Резекне местному отделению транспортной милиции, чтобы те осмотрели состав и в случае необходимости отцепили подозрительные вагоны. На перехват в Резекне выехала и оперативная группа.

Эпизод второй. Следы в вагоне

Грузовой поезд прибыл в Резекне глубокой ночью. И его уже ждали. Оперативники подошли к вагону № 2578614. Картина предстала не из приятных. Дверь в помещение для проводников была приоткрыта. На полу красовалась лужа крови, где отпечатался отчетливый след сапога, валялись ломик, разбросанная колода карт. Проводников не было.

Следственная группа пригласила понятых - железнодорожников и в их присутствии стали изымать и упаковывать для дальнейших экспертиз вещественные доказательства. Каждый знал, что рано или поздно они «заговорят". Но куда же пропал напарник погибшего проводника Степана С.?

Для проверки от поезда были отцеплены еще шесть вагонов с грузом рыбных консервов фабрики «Кайя". По документам старший бригады проводников был М. В его подчинении были трое человек. Среди них была и его супруга Ирина. Но перед сотрудниками милиции предстал только муж.

- Где же ваша жена? - спросил оперативник.

- Перед самым отъездом внезапно заболела, и я поехал один.

- А ваших подчиненных Б. и С. вы давно видели?

- Из Риги мы отправились вместе. И они должны быть в своем купе.

Но тут опер обратил внимание на бурые пятна, весьма похожие на кровь, которые отчетливо виднелись на синей куртке-спецовке бригадира.

- Тоже мне детективы, - возмутился М. - Кур недавно резал, отсюда и пятна.

- Вам придется пройти с нами, - заявили ему.

- Это произвол, я буду жаловаться прокурору на незаконное задержание, - стал возмущаться задержанный. Но он так и не мог объяснить, куда же делся его подчиненный С. Он словно в воду канул.

Эпизод третий. Преступление раскрыто

Тем временем в Риге, несмотря на то что была глубокая ночь, тщательно изучали место, где был обнаружен труп Б. Тем более что вся окружающая территория подсвечивалась яркими прожекторами. Она была окружена забором и считалась режимным объектом.

Опрашивались свидетели. Один из охранников сообщил, что видел около поезда человека с топором. Он хотел его остановить, но пока добежал со своего поста, расположенного на вышке, того и след простыл.

Утром стали опрашивать родственников, соседей, знакомых, коллег по работе, начальство. Но те характеризовали погибшего исключительно с положительной стороны.

Вот какие сведения сообщил непосредственный начальник проводника: «Б. был ровен в общении со всеми, любил порядок, нарушителям дисциплины спуску не давал. Его неоднократно поощряли по службе, а недавно как передовику производства выделили вне очереди квартиру". Убитая горем жена не могла себе места найти и все рассказывала, каким порядочным во всех отношениях был ее муж.

Совершенно иную характеристику выдали его напарнику С. «Трудолюбием не отличался, имел приводы в милицию, дружил с ранее судимым М.", - заявили на работе. Его уже давно хотели уволить, но охотников неделями мотаться в вагоне за зарплату в 120 рублей в месяц не находилось. Так объяснил милиционерам кадровик. Что же касается М., то к нему претензий по работе не было, а судимость была давно погашена.

С. где-то скрывался. Пока одни оперативники объезжали адреса его дружков, на допрос была вызвана жена М. Женщина откровенно объяснила причину своего прогула - муж жестоко избил ее, как делал неоднократно и дома, и во время рейсов. Она решила подать документы об увольнении и развестись.

Вечером наконец-то удалось задержать С. Он скрывался в одном из домов, расположенных на улице Крустпилс. На его лице еще сохранились ссадины, а свитер был испачкан бурыми пятнами, очень похожими на кровь. На первом же допросе он изложил свою версию случившегося. По его словам, он пошел в город, где познакомился с каким-то мужчиной. Они вместе выпили, затем подрались, из носа пошла кровь и попала на свитер. И когда он вернулся на станцию, то поезд уже ушел.

Но эта версия вовсе не убедила следователя. Одежда и обувь задержанного были изъяты для проведения экспертизы. Его самого убедительно предупредили об ответственности за дачу ложных показаний. И тогда С. заговорил по-другому.

Отправление в командировку С. вместе с М. решили отметить. Приглашали и Б., но тот отказался и продолжал заниматься ремонтом двери. Проходивший мимо железнодорожник помог ему и ушел к следующему составу. Тогда захмелевший М. стал над ним насмехаться, но получил резкий отпор.

«Я с тобой еще разберусь», - огрызнулся бригадир и ушел к себе. Примерно через час он уже совсем пьяный вернулся и, схватив топор, принадлежащий С., с силой опустил его на голову Б. Свидетель убийства бросился бежать. Но убийца его догнал, посоветовав обо всем молчать.

На очной ставке С. подтвердил свои показания, но М. упорно все отрицал. И у него на то были веские основания. Других свидетелей убийства же не было. Оперативники продолжали поиски. И они увенчались успехом. Слесарь по осмотру и ремонту поездов, помогавший Б., опознал в М. человека с топором, которого видел около вагона.

Подозреваемый продолжал все отрицать. Однако «заговорили» немые свидетели. На куртке и обуви бригадира были обнаружены следы крови убитого. Дело можно было передавать в суд. Но и там обвиняемый все отрицал. Но это ему не помогло.

За умышленное убийство с особой жестокостью суд Московского района города Риги приговорил его к 12 годам лишения свободы. Апелляция адвоката успехом не увенчалась. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР оставила приговор без изменения.

В итоге благодаря совместным усилиям оперативников дело об умышленном убийстве было раскрыто по горячим следам за несколько дней.

Александр ВАЛЬТЕР